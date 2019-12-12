«Текст, который мы теряем. Текст, который мы сегодня чествуем. В том состоянии, в котором пребывает главный закон страны, он достоин такого памятника. Чтобы помнили, что лежит на обочине, покрывается мхом, и с каждым годом все ближе и ближе к забвению. Давайте хотя бы сегодня вспомним, о чем говорит текст Конституции, пока он совсем не превратился в труху», — пишет Loketski в своем Instagram.

Напомним, 12 ноября на канале Грибоедова, где просевший участок набережной укрепили мешками с песком, появился Умка — одна из недавних работ уличного художника Loketski. Автор изобразил его на стикере и прикрепил к граниту набережной, а надпись выполнил водорастворимой краской. Стрит-арт был стерт сотрудниками «Мостотреста» в день создания, а его автор обвинен в вандализме — за надругательство над объектом культурного наследия. Спустя двое суток Умка вернулся — с транспарантом.

В своих первых работах Loketski использовал бетонные ограждения. На православную Пасху Loketski изобразил поздравительный стрит-арт в виде кулича, пасхи и яиц. Ранее Loketski создал стрит-арт «урну любви» — первая работа из серии «Раздельный сбор чувств» призвана напомнить, что «любовь не выбросишь». Плачущего Цезаря в рамках работы «Красоту спасет Рим». «Экономически невыгодную мать» — арт-объект, посвященный пожарам в Сибири, а также «Дверь в светлое будущее» — работу, затрагивающую проблемы взросления и ответственности. В конце мая на Парнасе появилась новая инсталляция «Когда-нибудь здесь будет что-нибудь» — метафоричный первый камень будущего парка на Заречной улице. А недавно на Парнасе появился «Философский камень» и раненый Наполеон со снежинкой во лбу.