18+

У «Планетария №1» в Петербурге появится открытый каток

В преддверии наступления Нового года у «Планетария №1» и Люмьер-Холла на Обводном канале, 74 начнет работать открытый каток. Ледовое поле площадью более 850 квадратных метров украсят декоративной подсветкой и уличными фонарями, а по периметру расположат тематические фотозоны.

Каток имеет систему охлаждения льда, благодаря чему он может работать даже при плюсовых температурах. «Наша цель — развитие и популяризация пространства и территории рядом с историческими газгольдерами на Обводном канале. Создавая каток, мы стремились сделать необычное интересное место. Не просто коробку с круговым катанием, а красивую ледяную площадку с фотозонами и кафе, местами для отдыха и даже костром, у которого можно перекусить, не снимая коньков», — рассказал руководитель «Планетария №1» Евгений Гудов. 

Каток у «Планетария №1» откроется 25 декабря и будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00. А по пятницам, субботам и в праздничные дни  будут организованы ночные катания до полуночи. Стоимость входного билета — от 200 рублей по будням до 450 рублей по выходным дням. Дополнительным бонусом для всех купивших билет на каток станет возможность бесплатного посещения мультимедийных выставок в Люмьер-Холле.

1 ноября Петербург начали украшать к празднованию Нового года. В этом году в городе установят 61 искусственную елку, а главная, на Дворцовой площади, вырастет на 25 метров в высоту. Первая елка появилась 12 ноября у Гостиного двора, позже новогоднее оформление появилось на Большой Конюшенной улице. Также власти города рассматривают возможность вернуть на Дворцовую «живую» новогоднюю ель, решение должны принять петербуржцы — такую возможность им предоставят в 2020 году. 

В преддверии Нового года-2020 в Петербурге откроют на 10 елочных базаров больше, чем в прошлом году. В ДЛТ открылся Большой Новогодний базар с елочными игрушками, украшениями ручной работы и праздничными лавками. «Новая Голландия» объявила программу на новогодние праздники, «Ночлежка» запустила акцию по сбору новогодних подарков для бездомных. Главный гастроэнтеролог России дал совет, как правильно провести праздники, а синоптики рассказали о погоде в Петербурге на Новый год

Уже на следующей неделе в «Севкабель Порту» откроют «Каток у моря». В этом году он станет в два раза больше, чем в прошлом — одновременно на площадке, которая откроется с на площади с другой стороны «Цеха», смогут кататься 300 человек. Уже четвертый сезон катания на коньках открыла «Новая Голландия». Площадка как и прежде расположена на месте газона перед главной сценой, но с большими возможностями приятно провести время — с обогреваемой зоной, трдельниками и ухой от «Кококо» (да-да!). А еще катки появились у Лахта Центра и на Елагином острове

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Дарья Гладких,
Комментарии

Наши проекты