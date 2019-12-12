Каток имеет систему охлаждения льда, благодаря чему он может работать даже при плюсовых температурах. «Наша цель — развитие и популяризация пространства и территории рядом с историческими газгольдерами на Обводном канале. Создавая каток, мы стремились сделать необычное интересное место. Не просто коробку с круговым катанием, а красивую ледяную площадку с фотозонами и кафе, местами для отдыха и даже костром, у которого можно перекусить, не снимая коньков», — рассказал руководитель «Планетария №1» Евгений Гудов.

Каток у «Планетария №1» откроется 25 декабря и будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00. А по пятницам, субботам и в праздничные дни будут организованы ночные катания до полуночи. Стоимость входного билета — от 200 рублей по будням до 450 рублей по выходным дням. Дополнительным бонусом для всех купивших билет на каток станет возможность бесплатного посещения мультимедийных выставок в Люмьер-Холле.