В преддверии наступления Нового года у «Планетария №1» и Люмьер-Холла на Обводном канале, 74 начнет работать открытый каток. Ледовое поле площадью более 850 квадратных метров украсят декоративной подсветкой и уличными фонарями, а по периметру расположат тематические фотозоны.
У «Планетария №1» в Петербурге появится открытый каток
Каток имеет систему охлаждения льда, благодаря чему он может работать даже при плюсовых температурах. «Наша цель — развитие и популяризация пространства и территории рядом с историческими газгольдерами на Обводном канале. Создавая каток, мы стремились сделать необычное интересное место. Не просто коробку с круговым катанием, а красивую ледяную площадку с фотозонами и кафе, местами для отдыха и даже костром, у которого можно перекусить, не снимая коньков», — рассказал руководитель «Планетария №1» Евгений Гудов.
Каток у «Планетария №1» откроется 25 декабря и будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00. А по пятницам, субботам и в праздничные дни будут организованы ночные катания до полуночи. Стоимость входного билета — от 200 рублей по будням до 450 рублей по выходным дням. Дополнительным бонусом для всех купивших билет на каток станет возможность бесплатного посещения мультимедийных выставок в Люмьер-Холле.
1 ноября Петербург начали украшать к празднованию Нового года. В этом году в городе установят 61 искусственную елку, а главная, на Дворцовой площади, вырастет на 25 метров в высоту. Первая елка появилась 12 ноября у Гостиного двора, позже новогоднее оформление появилось на Большой Конюшенной улице. Также власти города рассматривают возможность вернуть на Дворцовую «живую» новогоднюю ель, решение должны принять петербуржцы — такую возможность им предоставят в 2020 году.
В преддверии Нового года-2020 в Петербурге откроют на 10 елочных базаров больше, чем в прошлом году. В ДЛТ открылся Большой Новогодний базар с елочными игрушками, украшениями ручной работы и праздничными лавками. «Новая Голландия» объявила программу на новогодние праздники, «Ночлежка» запустила акцию по сбору новогодних подарков для бездомных. Главный гастроэнтеролог России дал совет, как правильно провести праздники, а синоптики рассказали о погоде в Петербурге на Новый год.
Уже на следующей неделе в «Севкабель Порту» откроют «Каток у моря». В этом году он станет в два раза больше, чем в прошлом — одновременно на площадке, которая откроется с на площади с другой стороны «Цеха», смогут кататься 300 человек. Уже четвертый сезон катания на коньках открыла «Новая Голландия». Площадка как и прежде расположена на месте газона перед главной сценой, но с большими возможностями приятно провести время — с обогреваемой зоной, трдельниками и ухой от «Кококо» (да-да!). А еще катки появились у Лахта Центра и на Елагином острове.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.