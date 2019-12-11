8 самых красивых печей в парадных Петербурга

Печей в городе пока еще много, правда не всем повезло одинаково и далеко не все хорошо сохранились. В Петербурге в основном представлены печи финских заводов по немецким или финским эскизам. Кстати, такая забота о живущих в доме – петербургская черта, в Москве, к примеру, в парадных печи массово не ставили.

Немецкие дизайны – основательные и серьезные, а вот скандинавские бывают самоироничными, выполненными в формах финского национального романтизма. На них запросто можно найти узоры из водорослей, драконов, кузнецов. Печи заказывали по каталогам, причем только облицовку – кирпичное «тело» надо было покупать отдельно. Домовладелец мог приобрести как готовый дизайн, так и смиксовать свой собственный из предложенных изразцов – так что некоторые печи в итоге получались уникальными.