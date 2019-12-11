Петербург никогда не славился хорошей погодой. С холодом и промозглостью боролись по-разному: сейчас перед входами в общественные пространства монтируют тепловые пушки, а в конце XIX – начале XX веков в парадных доходных домов ставили печи и камины. Сегодня они уже не греют, но разглядывать их интересно даже тем, кто далек от мира искусства. Самые красивые из них специально для «Собака.ru» выбрала Ксения Сидорина, создательница блога о петербургских парадных @mettlachtile и участница краеведческого объединения «ГЭНГЪ».
8 самых красивых печей в парадных Петербурга
Печей в городе пока еще много, правда не всем повезло одинаково и далеко не все хорошо сохранились. В Петербурге в основном представлены печи финских заводов по немецким или финским эскизам. Кстати, такая забота о живущих в доме – петербургская черта, в Москве, к примеру, в парадных печи массово не ставили.
Немецкие дизайны – основательные и серьезные, а вот скандинавские бывают самоироничными, выполненными в формах финского национального романтизма. На них запросто можно найти узоры из водорослей, драконов, кузнецов. Печи заказывали по каталогам, причем только облицовку – кирпичное «тело» надо было покупать отдельно. Домовладелец мог приобрести как готовый дизайн, так и смиксовать свой собственный из предложенных изразцов – так что некоторые печи в итоге получались уникальными.
Есть в парадных громкие имена – к примеру, на 10 советской живет печь, сделанная на заводе в немецком городе Мейсен (том самом, где до сих пор делают тончайший фарфор). Она стоит в доме без юридического охранного статуса, поэтому с нее мы с краеведами ячейки «ГЭНГЪ» начали свои помывочные акции – на это не требовалось разрешения.
Камин в монументальных формах ар-деко стоит на Введенской улице, исторически он был белым. Камины от печей отличаются открытой топкой, и в Петербурге их немного, так как их КПД несколько ниже. Печи дольше нагревались, но и дольше остывали, так что можно было лучше обогревать целую лестницу высокого дома – горячий воздух легче холодного, и он всегда поднимается наверх. Камины были скорее предметом роскоши.
Чертополох и ящерицы финского происхождения встречаются в городе несколько раз – в «Росфото» за двумя своими следят, а вот на Псковской улице печь потихоньку разрушается. Она спроектирована архитектором Вернером Полоном для завода Андстена в Хельсинки – подписанный автором эскиз можно найти в прейскуранте за 1917 год. Дом, в котором она живет, был построен в 1910 году. Дизайны кочевали из года в год, и некоторые не теряли актуальности десятилетиями.
Что-то среднее между печью и камином можно найти на проспекте Добролюбова. Цвет янтарного кофе, флоральные мотивы и полный упадок – сказывается то, что парадная открыта. Аналога этой печи в городе нет, ближайший нашелся аж в Риге.
Своим печам финны давали имена: на Загородном проспекте, например, живет печь-рябина. Она сделана в самом начале ХХ века по проекту архитектурного бюро Уско Нюстрем-Петрелиус-Пенттиля и представляет большую ценность – по-видимому, даже в самой Финляндии таких осталось всего до десяти штук. Есть несколько вариантов цветовых схем этой печи, и иногда рябина притворяется бузиной – как в нашем случае.
Есть в городе и печь-береза, правда ее состояние оставляет желать лучшего. Она стоит на набережной канала Грибоедова и сделана по финским эскизам. Топку окружают изразцы с изображением языков пламени – очень, надо признать, красиво. При чем тут березы? На месте зеленой плоскости над топкой раньше были расписанные изразцы с деревьями.
«Длинноволосая девушка» – так зовут печку на Введенской улице. Тут действительно есть девушка с длинными волосами – она на двух изразцах, обрамляющих топку. Этот дизайн, придуманный немцем Эрнстом Спутом, был очень популярен в России и Финляндии, причем в совершенно разных цветах – от темно-зеленого с синими деталями до пастельно розового с голубым. Второй вариант счастливо живет в Выборгской квартире – в детской комнате.
Тяжелый люкс в сложных жизненных обстоятельствах обнаружился в парадной на Мытнинской улице. Время не пожалело боковых изразцов, исторический цвет точно не напоминал консилер для лица, а в нишах вполне могли стоять вазочки с цветами. Надеюсь, когда-нибудь для этой модерновой печи настанут лучшие времена.
Текст и фото: Ксения Сидорина, @mettlachtile
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