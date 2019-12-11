Предприниматель, арендовавший «за 1 рубль» оранжерею «Собственной дачи» в Петергофе, отказался ее восстанавливать

Оранжерея в составе дворцово-паркового ансамбля «Собственная дача» в Петергофе является памятником федерального значения XX века. Она представляет собой одноэтажное каменное здание площадью 271,7 квадратных метров с прилегающим участком в 475 квадратных метров. Ежемесячная плата на период выполнения работ по сохранению и восстановлению оранжереи составит 12 375 рублей в месяц. После завершения реставрации арендатор получит право на льготную аренду по цене в 1 рубль за 1 квадратный метр.

Собственная дача — дворцово-парковый ансамбль в Старом Петергофе, подаренный императрице Елизавете Петровне в первой половине XVIII века. Строительство каменной дачи началось в 1727 году — тогда объект еще носил название «Приморская дача» из-за близкого расположения к морю.

При Екатерине Великой дача ветшала, в 70-х годах XVIII века облик дачи был отреставрирован и изменен — тогда снесли многие постройки, а основной фасад реконструировали. В 1843 году Николай I подарил дачу своему наследнику, князю Александру Николаевичу, после революции здание занял музей, а после — дача для высших сотрудников ленинградского партийного аппарата.

Дворец, церковь и сад были разрушены в годы Великой Отечественной войны — только в 1955-1960-х годах фасады здания удалось отреставрировать по подлинным чертежам Андрея Штакеншнейдера архитектором Ириной Бенуа. Тогда помещения отдали под базу отдыха Ленинградского инженерно-строительного института, а самы дворцово-парковый ансамбль был взят под государственную охрану.

Напомним, в марте вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщил о планах на реконструкцию других заброшенных оранжерей — в Таврическом саду. Реновация оценивалась в 1 миллиард рублей. В апреле ресторанный холдинг Ginza Project уже представил свои разработки, позже заявку на участие в проекте подал Фонд социальных инвестиций «Газпрома».