Работы по очистке настенной плитки в парадной доходного дома Любищевой будут проходить в две смены. Старт первой назначен на 12:00, второй — 14:00. На первый подход волонтеры уже набраны из числа тех, кто помогал краеведам из «Гэнгъ» ранее. «Я набирала тех, с кем мы уже работали на сложных адресах, чтобы быть уверенной, что с плиткой все будет хорошо», — объясняет Ксения Сидорина. Для того, чтобы записаться на вторую смену, можно написать об этом в комментариях.

Напомним, петербургские краеведы объединились в проект «Гэнгъ» и, как настоящие супергерои, приводят в порядок архитектурные детали в парадных домов старого фонда. Чище уже стали майоликовые панно на Камской улице, уникальная печь немецкого завода Мэйсен на 10-Советской улице, настенная плитка в доходном доме Бернштейна, несколько уникальных майоликовых панно в доходном доме Смоленского кладбища на 17-й линии Васильевского острова, а также парадная с деревянными панелями на 2-Советской.