«Ребята, походу, под видом Октавиана Августа нам хотят втюхать кого-то другого. Речь об дном из самых выдающихся памятников эпохи капиталистического романтизма — ТК Evropa в Петербурге. Цепенею от этого томного взора, сравниваю с Августом настоящим и не могу понять, кого он мне напоминает. Помогите!», — поделился петербуржец Александр Семенов в своем Facebook, опубликовав фотографии статуи.

Как рассказал 78.ru предприниматель Юрий Жорно, курировавший установку монумента, за основу образа была взята статуя Адриана, которая установлена в Риме на аллее императоров. При этом Жорно отметил, что статуя скорее «символическая» и является «неким собирательным образом». «Не хотелось делать портретные сходства с Цезарем, Октавианом Августом, Адрианом или другими какими-то императорами. Был взят некий собирательный образ, такую задачу поставили автору. Чтобы лик был мудрый и мужественный», — объяснил он.