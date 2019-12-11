На фасаде торгового центра Evropa на Малом проспекте Петроградской стороны, 37 установили скульптурные монументы, прообразами которых стали древнеримские государственные и политические деятели. Среди них — статуя Октавиана Августа, основателя Римской империи. Однако петербуржцы разглядели в нем другого человека — а именно президента России Владимира Путина.
На фасаде торгового центра Evropa на Чкаловской установили статую Октавиана Августа. Петербуржцы разглядели в нем Путина
«Ребята, походу, под видом Октавиана Августа нам хотят втюхать кого-то другого. Речь об дном из самых выдающихся памятников эпохи капиталистического романтизма — ТК Evropa в Петербурге. Цепенею от этого томного взора, сравниваю с Августом настоящим и не могу понять, кого он мне напоминает. Помогите!», — поделился петербуржец Александр Семенов в своем Facebook, опубликовав фотографии статуи.
Как рассказал 78.ru предприниматель Юрий Жорно, курировавший установку монумента, за основу образа была взята статуя Адриана, которая установлена в Риме на аллее императоров. При этом Жорно отметил, что статуя скорее «символическая» и является «неким собирательным образом». «Не хотелось делать портретные сходства с Цезарем, Октавианом Августом, Адрианом или другими какими-то императорами. Был взят некий собирательный образ, такую задачу поставили автору. Чтобы лик был мудрый и мужественный», — объяснил он.
Юрий Жорно:
Я путешественник, посещал много разных стран, много был в Италии и вот каких только сходств там не бывает. В каких-то городах Европы есть статуи, которые похожи на Сталина, например. Очень много обращали внимание на бюст, который в Ватикане был. Тогда ещё у нас был другой президент, но личность Владимира Путина уже тогда была известной, и люди обращали внимание на это сходство. Недавно было сходство скульптуры человека жившего в древности одной с Дмитрием Анатольевичем. Можно увидеть что угодно при желании.
Исправлять монумент, похожий на Путина, не собираются — он уже готов и установлен на фасаде. Кроме того, руководство торгового центра считает статую «вполне удачной». «Статуя хорошая, образ удачный. Мне не кажется, что данный образ может как-то оскорблять нашего президента, которого я глубоко уважаю», — добавил предприниматель.
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