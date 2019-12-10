«Открытая библиотека» проведет итоговую серию диалогов с Долиным, Юзефович и Тимченко

В 15:00 в пространстве Высшей школы экономики на набережной канала Грибоедова, 123 стартует первая встреча. учредитель портала Meduza Галина Тимченко и редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов подведут итоги года в медиа.

В 16:30 литературный критик Галина Юзефович и издатель Борис Куприянов обсудят итоги книгопроизводства в 2019 году.

В 18:00 стартует заключительная встреча. Кинокритик и редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин обсудит с публицистом и священнослужителем Алексеем Уминским то, что произошло в обществе в уходящем году.

Вход на все мероприятия свободный.

Общественно-культурный проект «Открытая библиотека» был создан в Петербурге в 2012 году. За несколько лет существования «Открытая библиотека» проводилась в нескольких форматах, в том числе фестиваля полного для. «Изначально мы считали свой целью переустройство городских общедоступных библиотек, расширение формата их работы. Сегодня ОБ устраивает дискуссии, участие в которых принимают лучшие русскоязычные спикеры. Мы рады самым разным участникам и гостям вне зависимости от их возраста, образования и мировоззрения», — говорят организаторы.