Напомним, 3 апреля 2017-го, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел теракт, жертвами которого стали 15 человек, еще десятки получили ранения. Мы записали воспоминания очевидцев, поговорили с теми, кто помогал пострадавшим и теми, кто потерял близких в этой трагедии. А еще в теории и на практике выяснили, стало ли метро безопаснее.

Прокурор Надежда Тихонова попросила Московский окружной военный суд приговорить четверых обвиняемых по делу о теракте в петербургском метро к пожизненному заключению. Вина всех 11 фигурантов дела доказана путем оценивания доказательств, представленных в ходе судебного следствия. Шести обвиняемым запрошено до 28 лет колонии, Аброра и Акрама Азимовых, а также Мухамадюсупа и Ибрагимжона Эрматовых обвинение просило приговорить к пожизненному заключению. На последнем слове никто из обвиняемых не признал свою причастность к произошедшему.