Сегодня, 10 декабря, на заседании 1-го Западного окружного военного суда огласили приговор по делу о теракте в петербургском метро, который произошел 3 апреля 2017 года. К пожизненному заключению приговорен организатор теракта Аброр Азимов, ему также необходимо выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Остальным 10 фигурантам назначили наказание в виде заключения в колонии строгого режима сроком от 19 до 28 лет.
Объявлен приговор по делу о теракте в петербургском метро. Отбывать пожизненное заключение будет организатор
Акрам Азимов — 28 лет колонии строгого режима, штраф в размере 700 000 рублей,
Ибрагимжон Эрматов — 27 лет колонии строгого режима, штраф в размере 600 000 рублей,
Мухамадюсуп Эрматов — 28 лет колонии строгого режима, штраф в размере 600 000 рублей,
Содик Ортиков — 22 года колонии строгого режима, штраф в размере 500 000 рублей,
Шохиста Каримова — 20 лет колонии общего режима, штраф в размере 500 000 рублей,
Дилмурод Муидинов — 20 лет колонии строгого режима, штраф в размере 500 000 рублей,
Сайфилла Хакимов — 19 лет колонии строгого режима, штраф в размере 500 000 рублей,
Бахром Эргашев — 19 лет колонии строгого режима, штраф в размере 500 000 рублей,
Азамжон Махмудов — 20 лет колонии строгого режима, штраф в размере 500 000 рублей,
Махамадюсуф Мирзаалимов — 20 лет колонии строгого режима, штраф в размере 500 000 рублей.
Напомним, 3 апреля 2017-го, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел теракт, жертвами которого стали 15 человек, еще десятки получили ранения. Мы записали воспоминания очевидцев, поговорили с теми, кто помогал пострадавшим и теми, кто потерял близких в этой трагедии. А еще в теории и на практике выяснили, стало ли метро безопаснее.
Прокурор Надежда Тихонова попросила Московский окружной военный суд приговорить четверых обвиняемых по делу о теракте в петербургском метро к пожизненному заключению. Вина всех 11 фигурантов дела доказана путем оценивания доказательств, представленных в ходе судебного следствия. Шести обвиняемым запрошено до 28 лет колонии, Аброра и Акрама Азимовых, а также Мухамадюсупа и Ибрагимжона Эрматовых обвинение просило приговорить к пожизненному заключению. На последнем слове никто из обвиняемых не признал свою причастность к произошедшему.
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