Скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Юрий Михайлович Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. Окончил Институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина, а во время учебы активно вел комсомольскую работу и организовывал общественные мероприятия. Заслуженный химик РСФСР, Лужков в разные годы занимал должности при Министерстве химической промышленности СССР, Опытно-конструкторского бюро автоматики и Научно-производственного объединения «Химавтоматика».

В 1991 году, на первых выборах мэра Москвы, Лужков был избран вице-мэром, а позже стал премьером правительства. 24 августа 1991 года, не покидая поста премьера правительства Москвы, был назначен одним из заместителей руководителя Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР. После отставки первого мэра Гавриила Попова, указом президента России Бориса Ельцина от 6 июня 1992 года Лужков был назначен мэром Москвы.

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Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Юрия Михайловича Лужкова.