Рабочая неделя в Петербурге начнется с мокрого снега и дождя. Днем синоптики обещают местами небольшой дождь. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
В понедельник ожидаются мокрый снег и дожди в Петербурге
Согласно прогнозу, ветер будет дуть юго-западный умеренный, местами его порывы будут сильными. Температура воздуха ночью составит 0...+2 градуса, днем ожидается +3...+5 градусов. Атмосферное давление будет ночью понижаться, а днем, наоборот, повышаться.
Напомним, что из-за непогоды ночью 8 декабря сразу три самолета не смогли совершить посадку в петербургском аэропорту Пулково и ушли на запасной аэродром. По информации сервиса, примерно в 01:40 пытался приземлиться самолёт авиакомпании Lucky Air из китайского Куньмина, затем два лайнера из Москвы – борт «Аэрофлота» и рейс S7.
Ранее стало известно, какой будет погода на Новый год. «По тем данным, которые есть на текущий момент, можно сказать, что погода будет облачной, с небольшими осадками и с температурой в момент боя курантов около 0...+2», — рассказал ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.
Декабрь в Петербурге возместит дефицит осадков ноября. В прошедшем месяце их сумма не дотянула и до половины нормы, зато в грядущем ожидается даже больше обычного — как прогнозируют синоптики, петербуржцам стоит приготовиться к облачной погоде с частыми осадками в виде снега.
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