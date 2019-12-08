В понедельник ожидаются мокрый снег и дожди в Петербурге

Напомним, что из-за непогоды ночью 8 декабря сразу три самолета не смогли совершить посадку в петербургском аэропорту Пулково и ушли на запасной аэродром. По информации сервиса, примерно в 01:40 пытался приземлиться самолёт авиакомпании Lucky Air из китайского Куньмина, затем два лайнера из Москвы – борт «Аэрофлота» и рейс S7.

Ранее стало известно, какой будет погода на Новый год. «По тем данным, которые есть на текущий момент, можно сказать, что погода будет облачной, с небольшими осадками и с температурой в момент боя курантов около 0...+2», — рассказал ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Декабрь в Петербурге возместит дефицит осадков ноября. В прошедшем месяце их сумма не дотянула и до половины нормы, зато в грядущем ожидается даже больше обычного — как прогнозируют синоптики, петербуржцам стоит приготовиться к облачной погоде с частыми осадками в виде снега.