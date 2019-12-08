Ночью 8 декабря сразу три самолета не смогли совершить посадку в петербургском аэропорту Пулково и ушли на запасной аэродром. Причиной этому стали сильный ветер и снегопад. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на сервис Flightradar.
Три самолета не смогли приземлиться в аэропорту Пулково из-за сильного снегопада
По информации сервиса, примерно в 01:40 пытался приземлиться самолёт авиакомпании Lucky Air из китайского Куньмина, затем два лайнера из Москвы – борт «Аэрофлота» и рейс S7.
Все самолёты успешно приземлились в московском аэропорту Шереметьево. В издании также отмечается, что в такую непогоду довольно часто одну из полос занимает снегоуборочная техника.
Ранее во Всеволожском районе Ленинградской области 16 ноября частный самолет совершил аварийную посадку рядом с жилыми домами. Очевидцы со слов пилота рассказали, что у самолета NG-4 отказал двигатель. Пилот Сергей Лопатин хотел избежать падения на жилые дома и приземлиться на грунтовую дорогу, но по инерции самолет выкатился за пределы грунтовки и врезался в забор.
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