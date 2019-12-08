В 2020 году Эрмитаж начнет показывать очередь онлайн и перенесет зону досмотра

Однако это не единственное нововведение в следующем году – директор Эрмитажа заявил, что с середины года в арке на входе в Большой двор появится стеклянный павильон, где будут сканировать вещи посетителей. Это необходимо для ускорения процесса, большего простора во внутреннем фойе и из соображений безопасности. А еще в скором времени по телефонам Эрмитажа будут отвечать роботы, которые будут выдавать справки. Пиотровский также подвел итоги 2019 года: общее число посетителей в 2019 году на данный момент составляет 4,2 миллиона человек, из них 1,2 миллиона человек посетили музей бесплатно.