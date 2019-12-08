В 2020 году любой желающий перед посещением Эрмитажа сможет посмотреть на сайте видео с камер, чтобы узнать, есть ли очередь перед входом в музей и какой она длины. Об этом на ежегодной итоговой пресс-конференции в Эрмитажном театре 7 декабря рассказал Михаил Пиотровский, пишет «Фонтанка».
В 2020 году Эрмитаж начнет показывать очередь онлайн и перенесет зону досмотра
Однако это не единственное нововведение в следующем году – директор Эрмитажа заявил, что с середины года в арке на входе в Большой двор появится стеклянный павильон, где будут сканировать вещи посетителей. Это необходимо для ускорения процесса, большего простора во внутреннем фойе и из соображений безопасности. А еще в скором времени по телефонам Эрмитажа будут отвечать роботы, которые будут выдавать справки. Пиотровский также подвел итоги 2019 года: общее число посетителей в 2019 году на данный момент составляет 4,2 миллиона человек, из них 1,2 миллиона человек посетили музей бесплатно.
Кроме того, в 2020 году в Главном штабе пройдет выставка Студии 44 Никиты Явейна, которая занималась его реконструкцией.
Напомним, 7 декабря Эрмитаж отмечал свое 255-летие. Вход в музей в честь этого праздника сделали бесплатным, поэтому на Дворцовой площади образовалась длинная очередь.
Кроме того, генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского наградили сертификатом в честь дня рождения главного музея Петербурга. На нем изображен Пиотровский, обнимающий легендарного кота Ахилла, в окружении эрмитажных котов и на фоне самого музея. «Торжественно вручен Михаилу Борисовичу Пиотровскому за заслуги перед КОТечеством» – такая надпись сопровождает необычный документ.
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