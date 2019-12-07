Сегодня, 7 декабря, жители Центрального района провели еще одну акцию, направленную на защиту зеленой зоны на Смольной набережной. «На этот раз мы собрались не у правительственных зданий, а прямо на парковой территории», – пишут в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания».
Петербургские активисты и депутаты взяли под защиту деревья «Сада на Неве»
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Фото: "Центральный район за комфортную среду обитания"
Простые жители Петербурга, градозащитники и депутаты на встрече обсудили стратегию борьбы за сохранение «Сада на Неве». Кроме того, многие деревья, на которых повесили зеленые ленточки, были взяты под защиту. «Некоторые деревья растут здесь уже больше 100 лет. Чего только стоит тополь прямо на Смольной набережной, который удалось охватить только всемером!», – делятся активисты в соцсетях.
Организаторы акции также приглашают всех желающих на предварительное судебное заседание по иску жителей к губернатору и законодательному собранию, которое пройдет на следующей неделе. Они добавили, что в ближайшее время собираются провести в зеленой зоне небольшой праздник – сразу, как выпадет снег.
Напомним, Судебный квартал, который ранее хотели построить на набережной Малой Невы, теперь планируют перенести на территорию безымянных зеленых насаждений на Смольной набережной. Для этого Комиссия Заксобрания по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам рассмотрела законопроект об исключении «Сада на Неве» из перечня зеленых насаждений, а депутаты рекомендовали принять документ. Против выступают местные жители — они готовы «выйти на протестные акции» и обратиться в суд. 23 октября депутаты Законодательного собрания Петербурга предварительно одобрили исключение «Сада на Неве» из перечня зеленых насаждений общего пользования, а 30 октября, в третьем, окончательном чтении официально лишили участок охранного статуса.
А руководитель архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры», заслуженный архитектор России Евгений Герасимов предложил отказаться от застройки «Сада на Неве» — территории на Смольной набережной, где теперь планируется возвести Судебный квартал. Вместо этого проект можно сократить и оставить на Ватном острове вместе с парком «Тучков буян».
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