Петербургские активисты и депутаты взяли под защиту деревья «Сада на Неве»

Напомним, Судебный квартал, который ранее хотели построить на набережной Малой Невы, теперь планируют перенести на территорию безымянных зеленых насаждений на Смольной набережной. Для этого Комиссия Заксобрания по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам рассмотрела законопроект об исключении «Сада на Неве» из перечня зеленых насаждений, а депутаты рекомендовали принять документ. Против выступают местные жители — они готовы «выйти на протестные акции» и обратиться в суд. 23 октября депутаты Законодательного собрания Петербурга предварительно одобрили исключение «Сада на Неве» из перечня зеленых насаждений общего пользования, а 30 октября, в третьем, окончательном чтении официально лишили участок охранного статуса.



А руководитель архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры», заслуженный архитектор России Евгений Герасимов предложил отказаться от застройки «Сада на Неве» — территории на Смольной набережной, где теперь планируется возвести Судебный квартал. Вместо этого проект можно сократить и оставить на Ватном острове вместе с парком «Тучков буян».