В эту субботу температура в Петербурге превысила климатическую норму. Однако в городе также ожидаются порывистый ветер и дожди. Об этом 7 декабря на своей странице в Facebook написал синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.
Атлантический циклон принес в Петербург дожди и теплую погоду
«Сегодня Санкт-Петербург во власти очередного атлантического циклона, выходящего на Скандинавию. Погода облачная, ветреная, пройдут дожди», – заявил он.
По прогнозу Леуса, температура воздуха на 6 – 7 градусов превысит положенные по климату значения. В Петербурге – +5…+7 градусов, в Ленобласти – +3…+8. Кроме того, скорость юго-западного ветра составит 6 – 11 метров в секунду, атмосферное давление будет падать. Барометры покажут 740 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.
Ранее стало известно, какой будет погода на Новый год. «По тем данным, которые есть на текущий момент, можно сказать, что погода будет облачной, с небольшими осадками и с температурой в момент боя курантов около 0...+2», — рассказал ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.
Декабрь в Петербурге возместит дефицит осадков ноября. В прошедшем месяце их сумма не дотянула и до половины нормы, зато в грядущем ожидается даже больше обычного — как прогнозируют синоптики, петербуржцам стоит приготовиться к облачной погоде с частыми осадками в виде снега.
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