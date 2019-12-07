Атлантический циклон принес в Петербург дожди и теплую погоду

Ранее стало известно, какой будет погода на Новый год. «По тем данным, которые есть на текущий момент, можно сказать, что погода будет облачной, с небольшими осадками и с температурой в момент боя курантов около 0...+2», — рассказал ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Декабрь в Петербурге возместит дефицит осадков ноября. В прошедшем месяце их сумма не дотянула и до половины нормы, зато в грядущем ожидается даже больше обычного — как прогнозируют синоптики, петербуржцам стоит приготовиться к облачной погоде с частыми осадками в виде снега.