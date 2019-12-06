Блокадную булочную на Каменноостровском проспекте сохранят. Ее закрыли на ремонт «для поддержания конкурентоспособности»

Петербуржцы требовали сохранить блокадную булочную, запустив для этого сбор подписей под петицией. В тексте обращения горожане в частности указали на необходимость сберечь экспозицию об истории булочной, которая хранилась в помещении и включала в себя реальные фотографии «блокадного времени», которые собрали местные жители.

На беспокойство петербуржцев обратила внимание администрация Петроградского района. Представители ведомства обратились к нынешним арендаторам помещения — ЗАО «Хлеб», из разговора с которыми выяснилось, что торговую точку закрыли для проведения косметического ремонта с заменой старого оборудования.

«Со слов руководства, в помещении планируется косметический ремонт с заменой старого оборудования. В непосредственной близости открылось много заведений, торгующих хлебобулочными изделиями. Для поддержания конкурентоспособности блокадной булочной требуется модернизация оборудования. Сроки возобновления работы булочной пока неизвестны, все зависит от скорости проведения работ», — говорят в администрации района.

Администрация Петроградского района также пообещала увековечить историю булочной на мемориальной доске. «Появилась инициатива граждан повесить на этом доме мемориальную табличку, что здесь работала блокадная булочная. Район эту инициативу поддерживает», — отметили в администрации.