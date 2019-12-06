Петербуржцы требуют сохранить блокадную булочную на Каменноостровском проспекте

Петербуржцы требуют сохранить блокадную булочную. Для этого они собирают подписи под петицией, адресованной властям Петербурга и администрации Петроградского района. Они указывают на необходимость сберечь не только историю булочной, работавшей в течение всей блокады Ленинграда, но и экспозицию, которая была открыта в булочной.

«С этим удивительным маленьким музеем блокады мог познакомиться каждый, кто входил в булочную за покупками или просто проходил мимо и видел объявление. И вот совсем недавно булочная была закрыта, оборудование распродается. Просим всех неравнодушных к истории нашего города приложить максимум усилий, чтобы на этом месте, даже при смене хозяина, если это необходимо по экономическим причинам, все равно снова была открыта именно булочная, в которой была бы возобновлена экспозиция о блокадой булочной. Память о блокаде, о подвиге ленинградцев нужно сохранить для будущих поколений!» — говорится в тексте петиции.

Напомним, ранее в Петербурге хотели закрыть первый частный Музей граммофонов и фонографов на Большой Пушкарской. Соответствующее решение приняла комиссия Комитета имущественных отношений Петроградского района, уведомив учредителей музея о необходимости покинуть освободить помещение для размещения в нем крупной торговой точки. Однако его все-таки сохранят — для этого будет заключен новый договор аренды.