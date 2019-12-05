Невский проспект признан одной из самых красивых улиц мира — по версии CNN Travel

Невский проспект, протянувшийся на 4,5 километра от здания Адмиралтейства до Александро-Невской лавры, стал единственным фигурантом рейтинга от России.

В список самых красивых улиц мира также вошли проспект буковых деревьев The Dark Hedges вдоль Брегаг-роуд между Армой и Странокум в графстве Антрим, Северная Ирландия, жилая улица «Королевский полумесяц» из 30 домов в городе Бат в Англии, Виа деи Коронари в Риме и Шефшауэн в марокканском городе Шавен, где большинство стен окрашены в различные оттенки синего и голубого.

Напомним, ранее ГИБДД по Санкт-Петербургу выявили 7 перекрестков, расположенных на Невском проспекте, на которых дорожно-транспортные происшествия с участием автомобилей и пешеходов случаются чаще всего. По мнению сотрудников ведомства, сократить количество аварий поможет установка забора. Против ограждения Невского высказались в КГИОП, заявив, что это существенно изменит облик главной транспортной артерии Петербурга.