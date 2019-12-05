Отдельное место в коллекции Борисовой отведено фарфоровым зверушкам ЛФЗ. Миниатюрные бегемот и бычок авторства Бориса Воробьева выполнены в 1949-1959-х годах — сейчас подобные скульптурные миниатюры оцениваются в 1200-2500 рублей. И более «молодых» олень начала 1980-х, обезьяна 1991-го и медвежонок 1997 года выпуска — от 500 до 1000 рублей. Три бурундучка (совершенно милых!) авторства Виктора Жбанова выполнены в 1964 году — их можно найти на рынке по цене в 750 рублей за трио.

Подписчики автора блога интересуются в Instagram, сколько коллекция миниатюрных зверей обойдется оптом с пересылкой за рубеж. Борисова корректно отвечает: «Данная страница не является онлайн магазином, искренне прошу прощения, если ввела в заблуждение ценами. Цены я указываю для будущих поколений, чтобы они знали хотя бы так, что выносить на свалку не стоит».

Летом 2020 или 2021 года Диана Борисова хочет открыть в квартире Музей быта, а до этого момента планирует сдавать комнаты туристам, которые смогут провести ночь в обстановке трех исторических периодов Петрограда, Ленинграда и Санкт-Петербурга. «При помощи музея я хочу рассказать историю о том, как жили обычные люди в три совершенно разных периода нашей страны. Не князья, не знаменитости, не политики. Это ведь тоже любопытно и стоит того, чтобы помнить. И если вдруг получится хотя бы чуть-чуть научить людей понимать историческую и материальную ценность вещей, полюбить через них свою историю — будет чудо», — приводит The Village ее слова.

Подготовлено по материалам @lifemuseum_spb.