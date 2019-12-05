Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на 22 станциях петербургского метрополитена

Как пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, анонимные сообщения об угрозе поступили в 24 больницы, в 57 школ и гимназий в разных районах города. Сообщения о минировании также поступили на 22 станций метрополитена — в настоящее время кинологи проводят осмотр некоторых из них. Сами станции не закрываются.

Анонимные письма с угрозами о минировании начали рассылать 28 ноября — в первые дни они отправлялись в суды Петербурга. 3 декабря из-за сообщений эвакуировали почти 8 тысяч человек — всего были проверены 12 судов, 27 медицинских учреждений, 51 торговый комплекс, три станции метро, аэропорт «Пулково» и семь вокзалов.

Напомним, в феврале 2019 года в Петербурге прошла волна сообщений о минировании зданий. Тогда массовые эвакуации продолжались неделю. Анонимные лжеминеры заявляли, что «после всех проверок, когда вы потеряете бдительность, мы заложим бомбу». Спустя месяц сообщения возобновились — тогда всвязи с угрозой взрыва эвакуировали посетителей Государственного Эрмитажа, острова «Новая Голландия» и школ города. «Собака.ru» узнала у специалистов, возможно ли остановить волну ложных минирований, а ФСБ предложила блокировать сотовую связь России с другими странами в рамках борьбы с телефонным терроризмом.