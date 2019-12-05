Космические похороны, крионика и эвтаназия: в Петербурге пройдет конференция «Смерть и умирание»

Откроет конференцию 8 декабря блок «Смерть и психология», в рамках которой Константин Куликов, Мария Голяева и Сергей Бабин обсудят горе и границы кабинета психотерапевта, «смерть до рождения» и бытие к смерти в современной психотерапии. Позже Кира Онипко расскажет, как и почему люди рассказывают о самоубийстве, Алексей Лярский — о самоубийствах школьников в контексте межпоколенческих взаимоотношений в начале XX века.

После перерыва заслуженный профессор НИУ ВШЭ Василий Власов расскажет о том, почему нужно начать говорить о смерти как главном в жизни, Сергей Сошников — о структуре смертности в России, а Александра Соколовская поделится личным опытом — умирание глазами врача-реаниматолога. Завершит первый день конференции анализ московского некрополя — «кладбища знаменитостей» от Марии Кучеряевой, а также старение и смерть советских общественниц от Марии Ромашовой.

В рамках второго дня конференции обсудят смерть в современной России, могилы и их имитации в публичном пространстве праздника, а также «почетную» смерть на фронте и «непочетную» — в тылу. Гостевую лекцию также проведет редактор и составитель серии Dying and Death in 18th-21st Century Europe Адриана Теодореску.

10 декабря в рамках завершающего дня конференции осудят смерть в популярной культуре — увядание на экране, изображение болезни и умирания в кино, мертвых горожан в фильмах Константина Лопушанского, феномен Post Mortem и зомби. Обсудят также смерть в этнографии — например, почему свадьба это похороны, а также зачем деревне нужна коммуникация с мертвыми. В завершение смерть в искусстве покажут на практике — в рамках фотопроекта, документального кино и даже настольной игры.

Конференция «Смерть и умирание» пройдет с 8 по 10 декабря в пространстве на Лиговском, 87. Участие бесплатное. Подробную программу можно посмотреть здесь.