Согретый Гольфстримом воздух принесет в Петербург оттепель. Влажные воздушные массы сделают погоду облачной, местами пройдут дожди. При этом в городе не по-зимнему тепло — до +6 градусов.
Согретый Гольфстримом воздух принес в Петербург оттепель. В городе до +6!
Как пишет ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус, благодарить за оттепель в декабре петербуржцы должны Гольфстрим — тепло и влажность в город принес циклон, согретый теплым течением в Атлантическом океане. Сегодня, 5 декабря, в Петербурге облачно, местами пройдут небольшие дожди. В черте города воздух прогреется до +4…+6 градусов, в области — от 1 до 6 со знаком «плюс».
Напомним, в начале недели главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о надвигающемся потеплении. За это время снег, успевший основательно накрыть город, успеет сдать свои позиции — в городе его «просто смоет» осадками. При этом декабрь в Петербурге возместит дефицит осадков ноября. В прошедшем месяце их сумма не дотянула и до половины нормы, зато в грядущем ожидается даже больше обычного — как прогнозируют синоптики, петербуржцам стоит приготовиться к облачной погоде с частыми осадками в виде снега.
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