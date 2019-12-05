Как пишет ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус, благодарить за оттепель в декабре петербуржцы должны Гольфстрим — тепло и влажность в город принес циклон, согретый теплым течением в Атлантическом океане. Сегодня, 5 декабря, в Петербурге облачно, местами пройдут небольшие дожди. В черте города воздух прогреется до +4…+6 градусов, в области — от 1 до 6 со знаком «плюс».

Напомним, в начале недели главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о надвигающемся потеплении. За это время снег, успевший основательно накрыть город, успеет сдать свои позиции — в городе его «просто смоет» осадками. При этом декабрь в Петербурге возместит дефицит осадков ноября. В прошедшем месяце их сумма не дотянула и до половины нормы, зато в грядущем ожидается даже больше обычного — как прогнозируют синоптики, петербуржцам стоит приготовиться к облачной погоде с частыми осадками в виде снега.