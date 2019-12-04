На пешеходной части Большой Морской улице, неподалеку от арки Главного штаба, появились часы, отсчитывающие время до старта Евро-2020. Дали старт обратному отсчету капитан сборной России по футболу Артем Дзюба и футболист Александр Кержаков.
На Большой Морской улице появились часы, отсчитывающие время до старта Евро-2020
Циферблат от Hublot с цифровым табло не только показывает точное время, но и информирует о том, сколько дней осталось до первого матча в рамках Чемпионата Европы по футболу, который пройдет между сборными России и Бельгии 13 июня 2020 года на «Газпром Арене». На тыльной стороне устройства можно ознакомиться с составом групп финалистов Евро-2020 и расписанием матчей первого этапа.
Чемпионат Европы по футболу-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года — матчи будут проведены в 12 городах континента. В России соревнования состоятся только в Петербурге — в том числе два матча группового этапа и также четвертьфинал 3 июля. Ранее Союз Европейских футбольных ассоциаций также обнародовал билетную программу финальной части чемпионата.
На работу организационного комитета в Петербурге выделено 376 миллионов рублей из федерального бюджета. Подготовку к проведению чемпионата Европы по футболу в 2020 году уже начали — по предварительным подсчетам затраты оцениваются в 6,3 миллиарда рублей. Фан-зоны Евро-2020 в Петербурге планируют организовать и в спальных районах — помимо главной на Конюшенной площади.
Ранее стало известно, что прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева стала новым послом Чемпионата Европы по футболу в 2020 году. В своем новом амплуа Вишнева присоединится к художественному руководителю Мариинского театра Валерию Гергиеву, футболисту Александру Кержакову и оперному певцу Василию Герелло, которые также являются послами Евро-2020. В рамках культурной программы Эрмитаж планирует представить в Главном штабе выставку о «Зените».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.