В благотворительном киоске вновь заработает Новогодняя почта. Петербуржцы смогут оставить подарок тем, кто находится в непростой ситуации и нуждается во внимании и поддержке — подопечным «Ночлежки», AdVita, «Антон тут рядом», регионального отделения «Старость в радость», фонда «Теплый дом», а также центра помощи бездомным животным «Потеряшка».

В дни Новогоднего базара в Павильоне на главной аллее будут работать Мастерские Деда Мороза от творческой мануфактуры «П.Т.Х.» — здесь дети в возрасте от 6 лет смогут научиться создавать традиционные новогодние украшения. Участие в мастерских бесплатное.

В рамках программы новогодних мероприятий в «Новой Голландии» также пройдут выступления уличных оркестров — они займут сцену во дворе «Бутылки». Балет «Щелкунчик» покажут на большом экране, а в пространстве «Дети говорят» в Доме коменданта пройдут детские елки.