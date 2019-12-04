21 декабря на острове «Новая Голландия» откроется традиционный Новогодний базар. Вокруг нарядной елки во дворе «Бутылки» начнут работу 14 киосков с подарками и едой, еще 7 участников базара расположатся в Павильоне на главной аллее. Рассказываем о режиме работы «Новой Голландии» на новогодние праздники и том, как провести длинный уикенд на острове.
Уличные оркестры, балет «Щелкунчик» и благотворительная почта: режим работы «Новой Голландии» на новогодние праздники
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Здесь и далее фото: @newhollandisland
В благотворительном киоске вновь заработает Новогодняя почта. Петербуржцы смогут оставить подарок тем, кто находится в непростой ситуации и нуждается во внимании и поддержке — подопечным «Ночлежки», AdVita, «Антон тут рядом», регионального отделения «Старость в радость», фонда «Теплый дом», а также центра помощи бездомным животным «Потеряшка».
В дни Новогоднего базара в Павильоне на главной аллее будут работать Мастерские Деда Мороза от творческой мануфактуры «П.Т.Х.» — здесь дети в возрасте от 6 лет смогут научиться создавать традиционные новогодние украшения. Участие в мастерских бесплатное.
В рамках программы новогодних мероприятий в «Новой Голландии» также пройдут выступления уличных оркестров — они займут сцену во дворе «Бутылки». Балет «Щелкунчик» покажут на большом экране, а в пространстве «Дети говорят» в Доме коменданта пройдут детские елки.
С 14 декабря рядом с главным входом в «Бутылку» начнет свою работу елочный базар, где до 31 декабря можно будет купить елку. На главной аллее можно перекусить в уличном киоске от pop-up-проекта ресторана «Кококо» Матильды Шнуровой. В меню щи, уха, грибной суп с перловкой и куриный с лапшой, а также сосиски собственного производства — говяжьи с тушеной капустой и вайсвурст в бриоше со сладкой горчицей.
Атмосферу нового года поддержат украшения, появившиеся на всей территории острова. Так, к трем Щелкунчикам присоединился четвертый — он охраняет вход в «Кузню». Павильоны освещают гирлянды, которые также стали источником света для катка — он открылся на острове 16 ноября. На понтоне расположилась пирамида из гигантских елочных шаров, а на деревьях зажглись моравские рождественские звезды.
Новогодний базар открыт в «Новой Голландии» с 21 декабря 2019 года по 8 января 2020 года.
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