Ранее прокурор Надежда Тихонова попросила Московский окружной военный суд приговорить четверых обвиняемых по делу о теракте в петербургском метро к пожизненному заключению. Вина всех 11 фигурантов дела доказана путем оценивания доказательств, представленных в ходе судебного следствия. Шести обвиняемым запрошено до 28 лет колонии, Аброра и Акрама Азимовых, а также Мухамадюсупа и Ибрагимжона Эрматовых обвинение просит приговорить к пожизненному заключению.

По версии следствия, предполагаемый смертник Акбарджон Джалилов, совершивший подрыв в вагоне метро 3 апреля 2017 года, состоял в одной группировке с обвиняемыми. Кроме того, они планировали совершить как минимум три взрыва. Аброр Азимов, в отношении которого обвинение просит назначить пожизненное заключение, выступил в качестве организатора теракта, а его старший брат Акрам — в качестве посредника. Он взял деньги на совершение теракта в Турции у активного участника международной террористической организации.