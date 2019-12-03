Приговор по делу о теракте в петербургском метро, который произошел 3 апреля 2017 года, будет оглашен 10 декабря в Западном окружном военном суде. Сегодня, 3 декабря, фигурантам дела предоставили возможность выступить с последним словом — никто из обвиняемых не признал свою причастность к произошедшему.
Никто из обвиняемых по делу о теракте в петербургском метро не признает вину. Приговор огласят через неделю
Ранее прокурор Надежда Тихонова попросила Московский окружной военный суд приговорить четверых обвиняемых по делу о теракте в петербургском метро к пожизненному заключению. Вина всех 11 фигурантов дела доказана путем оценивания доказательств, представленных в ходе судебного следствия. Шести обвиняемым запрошено до 28 лет колонии, Аброра и Акрама Азимовых, а также Мухамадюсупа и Ибрагимжона Эрматовых обвинение просит приговорить к пожизненному заключению.
По версии следствия, предполагаемый смертник Акбарджон Джалилов, совершивший подрыв в вагоне метро 3 апреля 2017 года, состоял в одной группировке с обвиняемыми. Кроме того, они планировали совершить как минимум три взрыва. Аброр Азимов, в отношении которого обвинение просит назначить пожизненное заключение, выступил в качестве организатора теракта, а его старший брат Акрам — в качестве посредника. Он взял деньги на совершение теракта в Турции у активного участника международной террористической организации.
Напомним, 3 апреля 2017-го, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел теракт, жертвами которого стали 15 человек, еще десятки получили ранения. Мы записали воспоминания очевидцев, поговорили с теми, кто помогал пострадавшим и теми, кто потерял близких в этой трагедии. А еще в теории и на практике выяснили, стало ли метро безопаснее.
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