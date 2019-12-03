15 декабря в пространстве Дома кино на Караванной петербургский историк Лев Лурье подведет итоги 2010-х годов — в преддверии «конца бездарной эпохи».
«Конец бездарной эпохи»: Лев Лурье подведет итоги десятилетия в петербургском Доме кино
В рамках встречи в Доме кино историк обсудит в петербуржцами затухание мирового терроризма, проблемы беженцев и мировой эмиграции, вытеснение телевизора интернетом, рост осознанной благотворительности в России, борьбу европеизма с азиатчиной на газонах и тротуарах Санкт-Петербурга, а также новый морской фасад города.
2019 год завершает десятилетие — очередную эпоху. О том, чем она запомнится, что из произошедшего повлияет на ход истории, кто виноват и что делать расскажет Лев Лурье.
Лекция Льва Лурье «Конец бездарной эпохи» пройдет в Доме кино на Караванной улице, 12 15 декабря в 17:00. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.
Лев Лурье — Татьяне Черниговской
Специально для «Собака.ru»:
В России сильно постарел режим, во главе которого наши сверстники, а мы уже все-таки не первой молодости. Уходить они не хотят, и понятно почему — транзит власти чрезвычайно опасен для них самих. А это означает, что перспектив у поколения сорокалетних чем дальше, тем меньше. Люди, которым сейчас за пятьдесят, ровесники Андрея Константинова или Романа Абрамовича, застали перестройку в возрасте около двадцати лет, из них образовались олигархи. Следующее поколение возраста Сергея Шнурова, Олега Тинькова или Ники Белоцерковской тоже состоялось. Но поколение наших выпускников 1995 года пришло в жизнь, когда все главные места уже были поделены. Впрочем, так в России было всегда. Можно вспомнить присказку про то, как «гости государевы купца назначают». Вот и теперь по-настоящему крупных бизнесменов назначают в Смольном или в Кремле — их выбирают не на свободном рынке. И поэтому гастрономический бизнес, который не слишком интересует государство, у нас процветает, а с машиностроением есть проблемы.
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