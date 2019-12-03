В рамках встречи в Доме кино историк обсудит в петербуржцами затухание мирового терроризма, проблемы беженцев и мировой эмиграции, вытеснение телевизора интернетом, рост осознанной благотворительности в России, борьбу европеизма с азиатчиной на газонах и тротуарах Санкт-Петербурга, а также новый морской фасад города.

2019 год завершает десятилетие — очередную эпоху. О том, чем она запомнится, что из произошедшего повлияет на ход истории, кто виноват и что делать расскажет Лев Лурье.

Лекция Льва Лурье «Конец бездарной эпохи» пройдет в Доме кино на Караванной улице, 12 15 декабря в 17:00. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.