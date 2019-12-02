В Петербурге на 79-ом году жизни скончался Валерий Лукин — главный архитектор Государственного Эрмитажа. На посту, который он занимал более 40 лет, Лукин «умел совместить и архитектора, и хранителя» — с его работой были связаны наиболее крупные проекты Эрмитажа как в Зимнем дворце, так и на других объектах музейного комплекса.
Скончался главный архитектор Государственного Эрмитажа Валерий Лукин
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Фото: Государственный Эрмитаж
«Совершенно неожиданно и близко к своему дню рождения ушел от нас Валерий Лукин. Он был прекрасным архитектором, который совмещал архитектурный талант и активность, он автор многих архитектурных идей, пространственных идей с заботой об архитектуре Эрмитажа, сохранении его особости», — сказал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Валерий Лукин пришел на службу в Государственный Эрмитаж в 1975 году — он не только следил за сохранностью исторических помещений Зимнего дворца, но и реконструкцией Зимнего дворца Петра I, Главного штаба, Биржи, Меншиковского дворца и других зданий. С работой Лукина были связаны все крупные архитектурные проекты Эрмитажа — в том числе перестройки, реставрации и строительство в здании Главного штаба и комплекса на Старой Деревне.
Редакция «Собака.ru» выражает соболезнования родным и близким Валерия Павловича Лукина.
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