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Скончался главный архитектор Государственного Эрмитажа Валерий Лукин

В Петербурге на 79-ом году жизни скончался Валерий Лукин — главный архитектор Государственного Эрмитажа. На посту, который он занимал более 40 лет, Лукин «умел совместить и архитектора, и хранителя» — с его работой были связаны наиболее крупные проекты Эрмитажа как в Зимнем дворце, так и на других объектах музейного комплекса.

  • Фото: Государственный Эрмитаж

«Совершенно неожиданно и близко к своему дню рождения ушел от нас Валерий Лукин. Он был прекрасным архитектором, который совмещал архитектурный талант и активность, он автор многих архитектурных идей, пространственных идей с заботой об архитектуре Эрмитажа, сохранении его особости», — сказал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. 

Валерий Лукин пришел на службу в Государственный Эрмитаж в 1975 году — он не только следил за сохранностью исторических помещений Зимнего дворца, но и реконструкцией Зимнего дворца Петра I, Главного штаба, Биржи, Меншиковского дворца и других зданий. С работой Лукина были связаны все крупные архитектурные проекты Эрмитажа — в том числе перестройки, реставрации и строительство в здании Главного штаба и комплекса на Старой Деревне.

Редакция «Собака.ru» выражает соболезнования родным и близким Валерия Павловича Лукина.

 

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Дарья Гладких,
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