Скончался главный архитектор Государственного Эрмитажа Валерий Лукин

«Совершенно неожиданно и близко к своему дню рождения ушел от нас Валерий Лукин. Он был прекрасным архитектором, который совмещал архитектурный талант и активность, он автор многих архитектурных идей, пространственных идей с заботой об архитектуре Эрмитажа, сохранении его особости», — сказал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Валерий Лукин пришел на службу в Государственный Эрмитаж в 1975 году — он не только следил за сохранностью исторических помещений Зимнего дворца, но и реконструкцией Зимнего дворца Петра I, Главного штаба, Биржи, Меншиковского дворца и других зданий. С работой Лукина были связаны все крупные архитектурные проекты Эрмитажа — в том числе перестройки, реставрации и строительство в здании Главного штаба и комплекса на Старой Деревне.

Редакция «Собака.ru» выражает соболезнования родным и близким Валерия Павловича Лукина.