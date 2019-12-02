В начале декабря в Петербурге продолжат разводить четыре моста

Володарский мост разведут 3 и 6 декабря — переправа будет недоступна для проезда с 02:00 до 05:45. Троицкий мост — 4 и 11 декабря с 01:20 до 04:50. Благовещенский мост — 5 и 10 декабря с 01:25 до 05:00. Тучков мост будет разведет единожды — 5 декабря с 02:00 до 04:55. В «Мостотресте» отмечают, что разводка и наводка мостов может быть осуществлена в рамках этого промежутка, но не обязательно в указанное время.

Ранее «Мостотрест» подвел итоги сезона навигации-2019, которая стартовала 10 апреля и завершилась 30 ноября. За это время было проведено 2 285 разводок петербургских мостов, 84 из которых — технологические, а по Неве прошли 3 104 судна. Рабочие провели ремонтные работы на 31 сооружении, наиболее важными из которых стали работы на Благовещенском мосту — там восстановили надписи с наименованием моста, отреставрировали памятные доски, а также заменили асфальт.

В межнавигационный период на всех разводных мостах будут проведены работы по техническому обслуживанию — настройке электрического, механического, гидравлического оборудования, систем сигнализации, видеообзора, подсветки. Также специалистами запланирован дополнительный ремонт Володарского моста — там заменят водоотвод и установят систему гашения колебаний разводного пролета от проходящего транспорта, моста Александра Невского — где отремонтируют механизм подклинки и проведут косметические работы, Литейного моста — там обновят насосные установки, а также Троицкого — где обновят систему контроля разводки и наводки.