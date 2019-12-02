Самая красивая парадная петербургского модерна: история доходного дома Бернштейна

Здесь, в районе Песков, оба участка принадлежали в начале XX века директору акционерного общества «Строитель» Григорию Абрамовичу Бернштейну, а в качестве архитектора выступил ведущий, как я считаю, мастер декоративного ар-нуво в Петербурге — Александр Сергеевич Хренов. Работы Хренова в городе хорошо узнаваемы, так как архитектор всюду оставляет своего рода авторские подписи. Это не просто архитектор-художник, но и богатейший домовладелец Петербурга. Александру Сергеевичу принадлежал целый квартал доходных домов по Таврической улице, между Кирочной и Суворовским. Он же — один из последних великокняжеских архитекторов. Среди его работ — дворец Николая Николаевича младшего на Петровской набережной. Он же содержал конный завод в Новгородской губернии, был главным архитектором при Исаакиевском соборе и служил в техническом комитете Министерства внутренних дел. После 1917 года жил и работал то в Харбине, то в Штатах, а умер в Париже, где и похоронен. Говорят, потомки Хренова живут во Франции, но не все — кто-то до сих пор ютится в полузаброшенных квартирах на Таврической, с которыми вечно что-то неладное происходит: то подвал протекает, то хвост отваливается.

Более всего Хренов, конечно, известен частной практикой, важным элементом котором является и изучаемое нами здание. Фасады дома отделаны глазурованным кирпичом, содержат большое количество лепного декора, включая и барочные мотивы. При общей симметрии выделяются разные виды окон, в том числе любопытные полуовальные оконца чердачных пространств.