Сегодня, в первый день зимы, улицы Петербурга замело снегом, после чего в ход пошла снегоуборочная техника. Благодаря интерактивной карте от Комитета по благоустройству можно проследить передвижение техники онлайн. Снежная погода сохранится и в понедельник, 2 декабря. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Рабочая неделя в Петербурге начнется со снега
Завтра в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью, утром и днем синоптики обещают снег. Ветер будет дуть юго-западный, западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит ночью -1..-3 гр., днем же 0...-2 гр. Синоптики также предупредили о гололедице на дорогах. Добавим, что атмосферное давление будет слабо меняться.
Напомним, в Петербурге увеличат парк снегоуборочной техники на треть в 2020 году.«Мы увеличили штат дворников и кровельщиков, привели все снегоплавильные станции в порядок, проверили укомплектованность техники. Ещё треть нужно закупить в следующем году», – сообщил глава города Александр Беглов.
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