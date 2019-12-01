Рабочая неделя в Петербурге начнется со снега

Сегодня, в первый день зимы, улицы Петербурга замело снегом, после чего в ход пошла снегоуборочная техника. Благодаря интерактивной карте от Комитета по благоустройству можно проследить передвижение техники онлайн. Снежная погода сохранится и в понедельник, 2 декабря. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».