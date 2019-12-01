Дом радио во главе с Теодором Курентзисом начал выпускать интеллектуальную газету «Р. А. Д. И. О»

Напомним, дирижер Теодор Курентзис, покинувший пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета и сосредоточившийся на развитии оркестра musicAeterna, рассказал, какие преобразования произойдут в петербургском Доме радио с его появлением в нем. По его мнению, здание должно быть «памятником, а не мавзолеем» — одновременно сохраняя память и шагая в будущее.



О том, что Теодор Курентзис покинет пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, стало известно 21 июня. Источники «Собака.ru» ранее также сообщали о намерении дирижера уйти с должности. Он сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра musicAeterna и продолжит занимать должность худрука Международного Дягилевского фестиваля.

Позже дирижер опубликовал открытое письмо к труппе театра. Источники, близкие к Курентзису, рассказали «Собака.ru» о том, что в настоящий момент дирижер отказывается от каких-либо комментариев по поводу переезда в Петербург. Однако источники других изданий говорят, что оркестр и хор musicAeterna, организованный Курентзисом, может начать свою работу в Доме радио на Итальянской улице, 27.

Кроме того, в конце июля стало известно о закрытии первого стритвир-магазина Петербурга «Юность». Как объяснили «Собака.ru» представители проекта, причиной закрытия стала смена владельца Дома радио, в котором магазин располагается с начала 2000-х годов. Здание начали расселять: как сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский, один этаж отдадут оркестру Курентзиса musicAeterna, на остальных расположатся рестораны и отель. Позже дирекция «Пятого канала», которому 21 год принадлежит здание, официально пригласила Теодора Курентзиса в качестве арендатора.

23 августа дирижер был замечен в Доме радио на Итальянской, где провел репетицию. С 1 сентября Теодор Курентзис ввел новые правила игры для публики. Перед началом концертного исполнения оперы Моцарта Cosi Fan Tutte в Академической Капелле посетителей обязуют сдать свои смартфоны в специальные ячейки для их хранения.