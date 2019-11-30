В 2020 году в Петербурге увеличится на треть снегоуборочная техника

Беглов также поучаствовал в тестовом запуске снегоплавильной камеры на Петергофском шоссе, 77, обслуживающей Петродворцовый и Кировский районы. Кроме того, в следующем году начнётся проектирование еще трёх снегоплавильных пунктов – на юго-западе, северо-западе и в центральной части города на Обводном канале.