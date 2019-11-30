В Петербурге увеличат парк снегоуборочной техники на треть в 2020 году. Об этом 30 ноября заявил губернатор Александр Беглов во время проверки дорожных и жилищно-коммунальных предприятий Красносельского района, пишет «Фонтанка.ру».
В 2020 году в Петербурге увеличится на треть снегоуборочная техника
«Мы увеличили штат дворников и кровельщиков, привели все снегоплавильные станции в порядок, проверили укомплектованность техники. Ещё треть нужно закупить в следующем году», – сообщил глава города.
Беглов также поучаствовал в тестовом запуске снегоплавильной камеры на Петергофском шоссе, 77, обслуживающей Петродворцовый и Кировский районы. Кроме того, в следующем году начнётся проектирование еще трёх снегоплавильных пунктов – на юго-западе, северо-западе и в центральной части города на Обводном канале.
Напомним, В Петербурге появится единая информационная система «Дорожная уличная сеть», с помощью которой можно будет найти всю информацию о содержании дорог, внутриквартальных территорий, пешеходных зон, велодорожек, мостов, путепроводов и других объектов. Общая стоимость проекта оценивается в 143 млн рублей.
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