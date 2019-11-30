Сегодня, 30 ноября, стала известна причина возникновения неприятного запаха из канализации во Фрунзенском районе. Результаты проб сточных вод и воздуха, взятых 21 и 22 ноября, свидетельствуют о том, что в канализацию сливали смеси из различных отходов производства. Об этом рассказывает 78.ru со ссылкой пресс-службу ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Стало известно, почему возник резкий химический запах, на который пожаловались жители Фрунзенского района
Так, эксперты обнаружили в составе этих смесей гексены, тетрадекановая и гексодекановая кислоты, ацетон, а также фталаты — вещества и соединения, характерные для косметического производства. Согласно предварительной оценке экспертов, найденные вещества в данных концентрациях не являются опасными для людей – они могут вызвать аллергическую реакцию, но не больше.
«Присутствие составных смесей было примерно одинаковое в разных частях города, что указывает на очевидный факт незаконного сброса в систему городской канализации. Предположительно, злоумышленники сливали химическую «смесь» небольшими порциями на разных адресах, а после резонанса в СМИ приостановили сливы», — заявили в Водоканале.
Кроме того, в пресс-службе уточнили, что существующая система очистки вернула в Финский залив воду, которая соответствует всем нормативам. По словам представителей Водоканала, на систему водоснабжения последние инциденты повлиять не могли, так как источником водозабора является река Нева.
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