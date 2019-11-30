18+

Стало известно, почему возник резкий химический запах, на который пожаловались жители Фрунзенского района

Сегодня, 30 ноября, стала известна причина возникновения неприятного запаха из канализации во Фрунзенском районе. Результаты проб сточных вод и воздуха, взятых 21 и 22 ноября, свидетельствуют о том, что в канализацию сливали смеси из различных отходов производства. Об этом рассказывает 78.ru со ссылкой пресс-службу ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Так, эксперты обнаружили в составе этих смесей гексены, тетрадекановая и гексодекановая кислоты, ацетон, а также фталаты — вещества и соединения, характерные для косметического производства. Согласно предварительной оценке экспертов, найденные вещества в данных концентрациях не являются опасными для людей – они могут вызвать аллергическую реакцию, но не больше.

«Присутствие составных смесей было примерно одинаковое в разных частях города, что указывает на очевидный факт незаконного сброса в систему городской канализации. Предположительно, злоумышленники сливали химическую «смесь» небольшими порциями на разных адресах, а после резонанса в СМИ приостановили сливы», — заявили в Водоканале.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что существующая система очистки вернула в Финский залив воду, которая соответствует всем нормативам.  По словам представителей Водоканала, на систему водоснабжения последние инциденты повлиять не могли, так как источником водозабора является река Нева.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

 

Сабина Алиева,
Комментарии

Наши проекты