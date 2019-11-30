Стало известно, почему возник резкий химический запах, на который пожаловались жители Фрунзенского района

Так, эксперты обнаружили в составе этих смесей гексены, тетрадекановая и гексодекановая кислоты, ацетон, а также фталаты — вещества и соединения, характерные для косметического производства. Согласно предварительной оценке экспертов, найденные вещества в данных концентрациях не являются опасными для людей – они могут вызвать аллергическую реакцию, но не больше.