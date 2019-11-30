В воскресенье, 1 декабря, синоптики обещают в Петербурге снежную и ветреную погоду. Об этом 30 ноября сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
В первый день зимы ожидается снежная и ветреная погода в Петербурге
Согласно прогнозу синоптиков, ночью будет преимущественно без осадков, но днем ожидается небольшой, местами умеренный снег. Ветер ночью будет дуть северо-западный, западный со скоростью 6-11 метров в секунду, а днем подует довольно сильный западный, юго-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду.
Кроме того, в первый день зимы температура воздуха ночью составит -2...-4 градусов, а днем – до 0...-2 градуса. При этом атмосферное давление в течение дня будет повышаться. Синоптики также предупреждают о гололедице на дорогах.
Напомним, декабрь в Петербурге возместит дефицит осадков ноября. В уходящем месяце их сумма не дотянула и до половины нормы, зато в грядущем ожидается даже больше обычного — как прогнозируют синоптики, петербуржцам стоит приготовиться к облачной погоде с частыми осадками в виде снега.
Добавим, что сегодня, в последний день ноября в Петербурге, облачно с прояснением. Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем — небольшой снег. Температура воздуха ночью составит от +1 до +3 градусов, днем похолодает до 2 со знаком «минус». 1 декабря в городе облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха ночью от -3 до -5 градусов, днем — от 0 до -2.
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