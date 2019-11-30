В первый день зимы ожидается снежная и ветреная погода в Петербурге

Напомним, декабрь в Петербурге возместит дефицит осадков ноября. В уходящем месяце их сумма не дотянула и до половины нормы, зато в грядущем ожидается даже больше обычного — как прогнозируют синоптики, петербуржцам стоит приготовиться к облачной погоде с частыми осадками в виде снега.



Добавим, что сегодня, в последний день ноября в Петербурге, облачно с прояснением. Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем — небольшой снег. Температура воздуха ночью составит от +1 до +3 градусов, днем похолодает до 2 со знаком «минус». 1 декабря в городе облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха ночью от -3 до -5 градусов, днем — от 0 до -2.