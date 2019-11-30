Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого к 2022 году расширит экспозицию с помощью ввода реконструированных помещений в историческом здании на Васильевском острове. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на директора музея Андрея Головнева.
К 2022 году Кунсткамера планирует расшириться за счет новых помещений
Во время празднования 350-летия со дня рождения Петра Великого готовится новая постоянная экспозиция, посвященная Петровской Кунсткамере. Она расположится под куполом главного здания. Дополнительные помещения обустроят в таможенном здании XIX века. Кроме того, в этот период будет строиться фондохранилище кунсткамеры на Заповедной улице в северной части Петербурга.
«У нас запускаются две стройки в параллели. Я очень надеюсь, что 2022 год будет временем, когда мы увидим результат. Реконструкция старой Кунсткамеры должна случиться в основном к 2022 году. Мы хотим создать новую постоянную экспозицию Петровской Кунсткамеры. Очень много сложностей на этом пути, связанных с затянувшейся проблемой ремонта, со сменой ведомственности. Мы надеемся с помощью царя Петра, его юбилея, «прорвать плотину» и осуществить реконструкцию в самом здании», – поделился Головнев.
Как сообщил директор музея, многие помещения таможенного здания не используются из-за затянувшегося ремонта, по этой причине у них еще нет возможности обустроить новые выставочные пространства.
«Это не основное здание, а, условно говоря, половина наших сегодняшних владений. Это перпендикулярное здание XIX века, идет его ремонт – крыши до подвала. Мы очень надеемся, что он пойдет, потому что мы готовимся к реэкспозиции, но она должна идти за ремонтом, она не может проводиться в старых обваливающихся стенах. Сейчас там часть помещений вообще неактивна, потому что это прежние эпизоды ремонта, которые не доведены до конца, до сдачи в эксплуатацию» – объяснил Головнев.
По словам руководителя музея, «архитекторы уже работают, но есть только первые наброски». Он отметил, что новый комплекс архитектурно должен перекликаться с историческим зданием на Университетской набережной.
Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук (МАЭ РАН) — первый музей России, основанный Петром Великим. В нем хранится уникальная коллекция предметов старины, раскрывающих историю и быт многих народов, а также «особенная» коллекция анатомических редкостей и аномалий.
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