К 2022 году Кунсткамера планирует расшириться за счет новых помещений

«Это не основное здание, а, условно говоря, половина наших сегодняшних владений. Это перпендикулярное здание XIX века, идет его ремонт – крыши до подвала. Мы очень надеемся, что он пойдет, потому что мы готовимся к реэкспозиции, но она должна идти за ремонтом, она не может проводиться в старых обваливающихся стенах. Сейчас там часть помещений вообще неактивна, потому что это прежние эпизоды ремонта, которые не доведены до конца, до сдачи в эксплуатацию» – объяснил Головнев.