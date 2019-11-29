Опровержение от Николая Жаворонского, автора поста с видео, было опубликовано на следующий день, 28 ноября. «Срезали под куполом СКК каркас для подвесного оборудования. Срезали. Все живы здоровы. Шутка про снос удалась. Я теперь почти звезда, готов раздавать автографы», — написал он. Подтвердили информацию и власти Петербурга, назвав работы противоаварийными — их проводят по представлению районной прокуратуры для устранений нарушений требований пожарной безопасности и протечек в кровле.

До начала проведения противоаварийных работ купола СКК были демонтированы трибуны и лампы освещения — как оказалось, для того, чтобы не повредить во время ремонта оборудование. Кроме того, как сообщал ранее вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов, перед началом реконструкции здание СКК должно быть освобождено — только так город может передать его концессионеру.

«Пока проводятся работы, связанные только с ремонтом кровли, подкровельного пространства и инженерных сетей. В целом, надеюсь, что в скором времени объект передадут инвестору», — сказал «Петербургскому дневнику» член ликвидационной комиссии ГУП, начальник отдела развития материальной базы Комитета по физической культуре и спорту Кирилл Манкевич.