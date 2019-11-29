Вечером 27 ноября в Сети появилось видео, на котором из купола спортивно-концертного комплекса «Петербургский» сыпались искры. Автор сопроводил пост подписью: «Валим купол», намекнув на демонтаж. Но, как оказалось, это была шутка.
Видео с демонтажом купола СКК оказалось шуткой. В прокуратуре назвали работы противоаварийными
Опровержение от Николая Жаворонского, автора поста с видео, было опубликовано на следующий день, 28 ноября. «Срезали под куполом СКК каркас для подвесного оборудования. Срезали. Все живы здоровы. Шутка про снос удалась. Я теперь почти звезда, готов раздавать автографы», — написал он. Подтвердили информацию и власти Петербурга, назвав работы противоаварийными — их проводят по представлению районной прокуратуры для устранений нарушений требований пожарной безопасности и протечек в кровле.
До начала проведения противоаварийных работ купола СКК были демонтированы трибуны и лампы освещения — как оказалось, для того, чтобы не повредить во время ремонта оборудование. Кроме того, как сообщал ранее вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов, перед началом реконструкции здание СКК должно быть освобождено — только так город может передать его концессионеру.
«Пока проводятся работы, связанные только с ремонтом кровли, подкровельного пространства и инженерных сетей. В целом, надеюсь, что в скором времени объект передадут инвестору», — сказал «Петербургскому дневнику» член ликвидационной комиссии ГУП, начальник отдела развития материальной базы Комитета по физической культуре и спорту Кирилл Манкевич.
Напомним, к Чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Петербурге в 2023 году, СКК «Петербургский» планируют кардинально перестроить. Габариты существующей арены не позволяют вместить чашу на 21 тысячу зрителей — именно такое требование предъявляют заказчики. На его месте может появиться новая площадка высотой 45 метров, которая сможет вместить до 21,5 тысячи зрителей.
Позже СКК предложили присвоить статус объекта культурного наследия России. Предложение направили в КГИОП. Однако градостроительный совет все-таки согласился снести комплекс для строительства нового. Против активно выступают горожане — они написали открытое письмо в адрес правительства города с требованием не сносить спортивный комплекс и признать его объектом культурного наследия. Активистка даже пыталась признать незаконным отказ КГИОП внести здание в список объектов охраны, однако решение не удалось оспорить в суде.
В начале октября Смольный дал старт конкурсу на реконструкцию СКК «Петербургский». Спортивный комплекс может изменить свои параметры, высоту, количество этажей и общий объем. Единственной компанией, подавшей заявку, стала «СКА-Арена». 24 октября вокруг СКК началась установка забора. 29 октября начался демонтаж сидений на трибунах. 25 ноября вестибюле комплекса сбили мраморную облицовку стен, колонн и пола.
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