Согласно прогнозам, среднесуточная температура воздуха в Петербурге в декабре ожидается близкой к климатической норме, а вот осадков будет больше обычного. В городе установится облачная погода с частыми снегопадами, мокрым снегом и снегом с дождем. К концу месяца возможно заметное похолодание — тогда в Петербург придет холодный арктический воздух.

Погодной нормой декабря в Петербурге считается средняя температура воздуха в 4,6 градуса ниже нуля, а продолжительность солнечного стояния — всего 10 часов. При этом совсем без солнца можно провести 26 дней — такой показатель является максимальным за весь календарный год.

«Погода конкретного дня может весьма существенно отличаться от средних показателей, причём разброс может достигать 40-45 градусов. Вы сами можете в этом убедиться, сравнив всего две цифры. Самая низкая температура воздуха, зафиксированная в Санкт-Петербурге 30 декабря 1978 года, составила 34,4 градуса мороза. А самая высокая температура была отмечена 6 декабря 2006 года, она составила 10,9 градуса тепла», — рассказала 78.ru руководитель группы долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в последний день ноября в Петербурге облачно с прояснением. Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем — небольшой снег. Температура воздуха ночью составит от +1 до +3 градусов, днем похолодает до 2 со знаком «минус». 1 декабря в городе облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха ночью от -3 до -5 градусов, днем — от 0 до -2.