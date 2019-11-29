Смольный обнародовал итоговые тарифы на проезд в общественном транспорте Петербурга на 2020 год. С 1 января разовый билет на проезд в наземном транспорте составит 50 рублей, метрополитене — 55 рублей, а максимальная стоимость поездки по «Подорожнику» составит 37 рублей. Публикуем окончательные цены на все проездные билеты.
Смольный обнародовал итоговую стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга на 2020 год
Единый проездной билет на месяц, включающий поездки на трамвае, троллейбусе, автобусе и метро — 3015 рублей,
Льготный единый проездной билет на месяц, включающий поездки на трамвае, троллейбусе, автобусе и метро — 623 рубля,
Именной единый проездной билет на месяц для учащихся — 535 рублей,
Именной единый проездной билет на месяц для студентов — 1075 рублей,
Месячный билет для проезда в метро — 1870 рублей,
Месячный именной билет для проезда в метро для студентов — 570 рублей,
Билет для проезда в метро на 10 поездок — 370 рублей,
Билет для проезда в метро на 20 поездок — 705 рублей,
Билет для проезда в метро на 40 поездок — 1350 рублей,
Многоразовый билет для проезда в метро до 70 поездок (стоимость одной поездки по нему составит 55 рублей) — 3850 рублей,
Единый билет на 1 день — 185 рублей,
Единый билет на 2 дня — 265 рубля,
Единый билет на 3 дня — 355 рубля,
Единый билет на 4 дня — 440 рублей,
Единый билет на 5 дней — 530 рублей,
Единый билет на 6 дней — 620 рублей,
Единый билет на 7 дней — 705 рублей,
Единый билет на все виды транспорта на 70 минут — 68 рублей,
По «Подорожнику» 1-10 поездки в течение месяца будут стоить 37 рублей, 11-20 поездки — 36 рублей, 21-30 поездки — 35 рублей, 31-40 поездки — 34 рубля, с 41 поездки стоимость составит 33 рубля.
Напомним, ранее Смольный утвердил новые тарифы проезда в общественном транспорте Петербурга. С 1 января 2020 года разовый билет на проезд в наземном транспорте подорожает на 10 рублей. В августе Смольный планировал увеличить стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга в среднем на 2-3 рубля. В начале октября плановая стоимость проезда увеличилась уже на как минимум 5 рублей и выше, а позже власти Петербурга заявили о возможном повышении стоимости проезда по «Подорожнику» на 8%.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.