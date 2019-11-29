Смольный обнародовал итоговую стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга на 2020 год

Единый проездной билет на месяц, включающий поездки на трамвае, троллейбусе, автобусе и метро — 3015 рублей,

Льготный единый проездной билет на месяц, включающий поездки на трамвае, троллейбусе, автобусе и метро — 623 рубля,

Именной единый проездной билет на месяц для учащихся — 535 рублей,

Именной единый проездной билет на месяц для студентов — 1075 рублей,

Месячный билет для проезда в метро — 1870 рублей,

Месячный именной билет для проезда в метро для студентов — 570 рублей,

Билет для проезда в метро на 10 поездок — 370 рублей,

Билет для проезда в метро на 20 поездок — 705 рублей,

Билет для проезда в метро на 40 поездок — 1350 рублей,