В конце 2020 года специальное бесплатное приложение для оповещения пешеходов о приближающейся машине начнет свою работу в ряде регионов России. Система на базе искусственного интеллекта будет собирать данные со смартфона и в фоновом режиме предупреждать пользователя об автомобилях в 100-200 метрах от него.
В России разработают приложение для оповещения пешеходов о приближающейся машине
Специальная система на базе искусственного интеллекта будет собирать данные «умных» смартфонов об автомобильном движении — в том числе скорость движения автомобилей и дорожные условия, и в фоновом режиме передавать информацию об этом. Таким образом пешеход в наушниках или просто держащий в руках телефон сможет получить уведомление о возможной опасности.
«По статистике, самое большое количество ДТП с участием пешеходов происходит по вине самих пешеходов, которые переходят дорогу на красный сигнал светофора, в наушниках или уткнувшись в телефон. Приложение сможет в фоновом уведомительном режиме сообщать пешеходу о приближении автомобиля», — сказал РИА «Новости» вице-президент по технологиям «Глонасс» Евгений Белянко.
Планируется, что целевой аудиторией приложения станет молодое поколение пользователей, которые чаще всего используют смартфоны в дороге. На разработку сервиса планируется направить 4-5 миллиона рублей — предположительно, приложение сможет устанавливаться в рамках закона об отечественном программном обеспечении. Тестирование начнется до конца 2020 года в Самаре, Волгограде, Томске, Курской, Тамбовской и Московской областях.
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