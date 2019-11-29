В России разработают приложение для оповещения пешеходов о приближающейся машине

Специальная система на базе искусственного интеллекта будет собирать данные «умных» смартфонов об автомобильном движении — в том числе скорость движения автомобилей и дорожные условия, и в фоновом режиме передавать информацию об этом. Таким образом пешеход в наушниках или просто держащий в руках телефон сможет получить уведомление о возможной опасности.

«По статистике, самое большое количество ДТП с участием пешеходов происходит по вине самих пешеходов, которые переходят дорогу на красный сигнал светофора, в наушниках или уткнувшись в телефон. Приложение сможет в фоновом уведомительном режиме сообщать пешеходу о приближении автомобиля», — сказал РИА «Новости» вице-президент по технологиям «Глонасс» Евгений Белянко.

Планируется, что целевой аудиторией приложения станет молодое поколение пользователей, которые чаще всего используют смартфоны в дороге. На разработку сервиса планируется направить 4-5 миллиона рублей — предположительно, приложение сможет устанавливаться в рамках закона об отечественном программном обеспечении. Тестирование начнется до конца 2020 года в Самаре, Волгограде, Томске, Курской, Тамбовской и Московской областях.