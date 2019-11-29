На нескольких участках скоростной трассы М-11 ввели ночные тарифы с пониженной стоимостью

Теперь пользователь транспондера T-pass, проезжающий подряд 3 участка дороги по маршрутам 208-543, 214-646, 258-646, 334-668 и 334-684 километр в обоих направлениях, получает скидку в размере 30% от тарифа. Автомобилисты, проезжающие более 4 участков трассы подряд (дополнительно 258-668 и 258-684 километр) — скидку в размере 40%.

Таким образом при прохождении маршрута с 58 по 684 километр владелец легкового автомобиля и транспондера T-pass сможет сэкономить 489 рублей в рабочие дни и 526 рублей — в выходные.

Напомним, 27 ноября президент России Владимир Путин официально открыл скоростную трассу М-11 между Петербургом и Москвой. Теперь она называется «Нева» — именно этот вариант победил в общественном голосовании, запущенным «Автодором». Ранее петербуржцы предложили и другие, более оригинальные названия — такие как «От бордюра до поребрика», «От подъезда до парадной», «За шавермой/За шаурмой» и даже «Платная Россия». Однако «Автодор» их тактично отверг, объяснив сложностью перевода.

На новой трассе, которая начинается у МКАД и заканчивается у Кольцевой автодороги в Петербурге, автомобили смогут двигаться с расчетной скоростью до 150 километров в час. Еще в октябре 2018 года там установили первые в России криозаправки со сжиженным природным газом. Ранее «Автодор» также определил стоимость проезда по скоростной трассе М-11 между Петербургом и Москвой. На разных участках, в зависимости от их протяженности, ценник будет различаться. Время в пути между двумя столицами займет в среднем 5,5 часов.