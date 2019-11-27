Реставрацию главного корпуса Российского государственного института сценических искусств — одного из старейших театральных вузов страны — планируют провести до 2024 года. Уже осенью следующего года будет объявлен старт конкурса на проект проведения работ, который также подразумевает приспособления под современное использование здания на Моховой улице, 34.
Реставрацию главного корпуса РГИСИ на Моховой улице в Петербурге проведут до 2024 года
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Фото: citywalls.ru
«Сейчас сделали первый проект научно-изыскательский, современный проект реставрации, первая часть этого проекта сделана. Решение о том, чтобы заказать весь проект, основываясь на этих изысканиях, было принято в начале года. С начала года вуз погряз в бюрократической трясине. Мы из трясины сегодня вылезли, в течение двух недель будет объявлен конкурс о проектировании, после этого, надеемся, что шесть-девять месяцев — проектирование, сразу после этого будет объявлен конкурс о реставрационных работах, при оптимистичном сценарии — это осень следующего года», — рассказал министр культуры России Владимир Мединский.
Проект подразумевает полную реставрацию и приспособление под современное использования здания Главного корпуса РГИСИ — объекта культурного наследия федерального значения, возведенного в 1902-1907 годах по проекту архитектора Александра Владовского. Работы планируют завершить до 2024 года. Реставрация также проведена и завершена в учебном корпусе РГИСИ на Моховой, 33-35 — здании, построенном по проекту архитектора Ричарда Берзена для Тенишевского коммерческого училища, где в 1900-1907 годы учились Осип Мандельштам, Владимир Набоков, литературовед Виктор Жирмунский.
Российский государственный институт сценических искусств основан в 1779 и является крупнейшим в Европе научно-образовательным центром, в котором готовят специалистов всех основных театральных профессий. В состав университета входят 7 факультетов и 18 кафедр. В РГИСИ преподают Лев Додин, Валерий Фокин, Эдуард Кочергин, Григорий Козлов, Андрей Могучий и другие, среди выдающихся учеников института — Аркадий Райкин, Нина Ургант, Алиса Фрейндлих, Сергей Юрский, Михаил и Елизавета Боярские, Константин Хабенский.
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