«Сейчас сделали первый проект научно-изыскательский, современный проект реставрации, первая часть этого проекта сделана. Решение о том, чтобы заказать весь проект, основываясь на этих изысканиях, было принято в начале года. С начала года вуз погряз в бюрократической трясине. Мы из трясины сегодня вылезли, в течение двух недель будет объявлен конкурс о проектировании, после этого, надеемся, что шесть-девять месяцев — проектирование, сразу после этого будет объявлен конкурс о реставрационных работах, при оптимистичном сценарии — это осень следующего года», — рассказал министр культуры России Владимир Мединский.

Проект подразумевает полную реставрацию и приспособление под современное использования здания Главного корпуса РГИСИ — объекта культурного наследия федерального значения, возведенного в 1902-1907 годах по проекту архитектора Александра Владовского. Работы планируют завершить до 2024 года. Реставрация также проведена и завершена в учебном корпусе РГИСИ на Моховой, 33-35 — здании, построенном по проекту архитектора Ричарда Берзена для Тенишевского коммерческого училища, где в 1900-1907 годы учились Осип Мандельштам, Владимир Набоков, литературовед Виктор Жирмунский.

Российский государственный институт сценических искусств основан в 1779 и является крупнейшим в Европе научно-образовательным центром, в котором готовят специалистов всех основных театральных профессий. В состав университета входят 7 факультетов и 18 кафедр. В РГИСИ преподают Лев Додин, Валерий Фокин, Эдуард Кочергин, Григорий Козлов, Андрей Могучий и другие, среди выдающихся учеников института — Аркадий Райкин, Нина Ургант, Алиса Фрейндлих, Сергей Юрский, Михаил и Елизавета Боярские, Константин Хабенский.