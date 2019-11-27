Скоростную трассу М-11 между Петербургом и Москвой официально открыли. Теперь она называется «Нева»

В ходе церемонии открытия трассы М-11 Путин заявил, что в истории России «ничего подобного не было» — это первая дорога между Петербургом и Москвой, от начала и до конца построенная в постсоветский период. «Есть чем гордиться, здорово. Я понимаю, что здесь небольшое количество людей из тех, кто работал на трассе все эти годы, но, как в таком случае говорят — в вашем лице поздравляю всех, кто приложил руку, сердце, труд свой», — сказал президент.

Новой трассе присвоили название «Нева» — именно оно победило в общественном голосовании, запущенном «Автодором» летом 2019 года. Также среди основных вариантов рассматривались название «Валдай» и «Две столицы». Ранее петербуржцы предложили и другие, более оригинальные названия — такие как «От бордюра до поребрика», «От подъезда до парадной», «За шавермой/За шаурмой» и даже «Платная Россия». Однако «Автодор» их тактично отверг, объяснив сложностью перевода.