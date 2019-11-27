Правительство обязало сделать открытыми подвалы многоквартирных домов для бездомных животных

Постановление о внесении изменений в правила содержания общего имущества в многоквартирном доме 23 ноября подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Согласно тексту документа, как минимум один из продухов в подвалах и технических подпольях многоквартирных домов должен быть открыт в течение всего календарного года.

Это позволит не только поддерживать в подвалах нужную температуру и влажность, но и поможет бездомным животным беспрепятственно попадать в подвалы в зимнее время и не умереть от холода на улице.

Напомним, в середине ноября петербургские зоозащитники сообщили о том, что в подвале дома на Кирочной улице, 23 уже более 12 дней заперта кошка. По словам горожан, 8 ноября продувное окно в подвал было заколочено, из-за чего попавшая внутрь кошка оказалась в заточении. В свою очередь Управление ветеринарии Петербурга планирует получить финансирование от властей города на стерилизацию и лечение бездомных кошек, живущих в подвалах многоквартирных домов. По подсчетам специалистов, для этих целей необходимо около 2 миллионов рублей.

В сентябре 2019 года в России утвердили правила отлова бездомных животных. Согласно новым требованиям, их нужно ловить без причинения вреда, а сам процесс фиксировать на видео. В марте депутаты петербургского парламента утвердили законопроект, наделяющий чиновников Смольного дополнительными возможностями для помощи домашним питомцам. Кроме того, содержание петербургских приютов для бездомных животных будет финансироваться из бюджета города. В 2019 году на эти цели выделено 4 960 500 рублей — их распределят между некоммерческими организациями на конкурсной основе. Также в России появился онлайн-сервис поиска пропавших животных, а за хвостатыми подопечными петербургских приютов теперь можно наблюдать в режиме онлайн.