Хотите знать, как поживает тюлень Крошик — главная ластоногая звезда Петербурга? Показываем фоторепортаж из бассейна

«Тем временем наш с вами друг и товарищ Крошик блаженствует в своем любимом бассейне. Нам удалось наладить практически бесперебойную доставку свежайшей (прямо с пароходов) рыбы. И довольно часто Крошу для охоты достаются живые миноги, караси и мальки. Но уже взрослеет наш герой, убегать от него приходится все стремительней. И как ему найти жену, идей пока нет», — говорят наставники Крошика.

Напомним, тюлененку Крошику настолько понравилось жить в домашних условиях центра спасения балтийской нерпы, что он не захотел возвращаться в дикую природу. Вот как вспоминают историю появления малыша его «вторые родители» — Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская: