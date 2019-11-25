По словам директора Русского музея Владимира Гусева, идея возродить храм появилась сразу после передачи Михайловского замка музею. «25 лет назад, когда Михайловский замок передали Русскому музею, мы впервые вошли сюда. Не могу сказать, что мы вошли в церковь — мы вошли в складское помещение. Был Дмитрий Лихачев, был Анатолий Собчак, был митрополит. Тогда мы пообещали, что церковь будет возрождена, восстановлена такой, какой она была задумана. Мы наше обещание выполняем», — сказал Гусев.

Теперь в домовом храме Михайловского замка будут проводить не более шести богослужений в год — в остальное время посетители музея смогут осматривать отреставрированные интерьеры как часть экспозиции музея. «Петербург — это особый город, где во многих учреждениях были православные храмы, сейчас они возрождаются — и в воинских частях, в учебных и социальных учреждениях, и конечно в культурных учреждениях. Здесь появился храм, в котором будут совершаться богослужения для тех, кто трудится в этом музее», — добавил митрополит Варсонофий.