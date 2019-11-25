Русский музей завершил реставрацию домового храма Михайловского замка. Вчера, 24 ноября, состоялось его освещение — впервые с 1918 года там будут проводить богослужения.
Русский музей завершил реставрацию домового храма Михайловского замка. В нем начнут проводить богослужения — впервые с 1918 года
По словам директора Русского музея Владимира Гусева, идея возродить храм появилась сразу после передачи Михайловского замка музею. «25 лет назад, когда Михайловский замок передали Русскому музею, мы впервые вошли сюда. Не могу сказать, что мы вошли в церковь — мы вошли в складское помещение. Был Дмитрий Лихачев, был Анатолий Собчак, был митрополит. Тогда мы пообещали, что церковь будет возрождена, восстановлена такой, какой она была задумана. Мы наше обещание выполняем», — сказал Гусев.
Теперь в домовом храме Михайловского замка будут проводить не более шести богослужений в год — в остальное время посетители музея смогут осматривать отреставрированные интерьеры как часть экспозиции музея. «Петербург — это особый город, где во многих учреждениях были православные храмы, сейчас они возрождаются — и в воинских частях, в учебных и социальных учреждениях, и конечно в культурных учреждениях. Здесь появился храм, в котором будут совершаться богослужения для тех, кто трудится в этом музее», — добавил митрополит Варсонофий.
Домовой храм Михайловского замка был освящен в 1800 году в честь Архангела Михаила — до марта 1801 года в богослужениях принимали участие только члены императорской семьи и узкий круг приближенных к ним лиц. После смерти императора Павла I семья покинула замок, а церковь закрыли, возобновив службу спустя год. В 1822 году, после передачи Михайловского замка Главному инженерному училищу, церковь была переведена из придворного ведомства в епархиальное и стала выполнять функции домового храма училища.
На богослужениях в церкви Архангела Михаила принимали участие Федор Достоевский и Дмитрий Григорович, Иван Сеченов и Павел Яблочков, Цезарь Кюи и Михаил Остроградский, а в апреле 1835 года венчался композитор Михаил Глинка. В 1918 году церковь была закрыта для службы, наиболее ценные предметы были переданы в музейный фонд, а само помещение стало складским.
Напомним, Русский музей планирует открыть для посетителей парадные залы Михайловского замка уже весной 2020 года. Перед петербуржцами помещения предстанут в обновленном после реставрации виде — также к этому времени будут восстановлены крупноформатные картины, которые раньше украшали стены залов, но долгое время хранились в запасниках. Кроме того, в ходе реконструкции Михайловского замка были обнаружены неизвестные до этого предметы живописи — они увеличат площадь экспозиций.
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