На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда до середины декабря

Согласно информации пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на развязке с Выборгским шоссе в период с 24 ноября по 14 декабря полностью перекрыты для движения транспорта два съезда: с внутреннего кольца в сторону Санкт-Петербурга и Ленинградской области (съезд Горская – Санкт-Петербург) и со стороны Ленинградской области и Санкт-Петербурга на внутреннее кольцо.