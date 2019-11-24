На севере КАД введены ограничения из-за работы по замене деформационного шва и барьерного ограждения. Об этом сообщает «Фонтанка».
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда до середины декабря
Согласно информации пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на развязке с Выборгским шоссе в период с 24 ноября по 14 декабря полностью перекрыты для движения транспорта два съезда: с внутреннего кольца в сторону Санкт-Петербурга и Ленинградской области (съезд Горская – Санкт-Петербург) и со стороны Ленинградской области и Санкт-Петербурга на внутреннее кольцо.
Работы там производят в круглосуточном режиме, в три смены. На месте будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация. Генеральный подрядчик – ООО «ЕвроТрансСтрой». Сроки могут быть скорректированы с учётом погодных условий.
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