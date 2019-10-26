Компания Disney поручила работу над сценарием новой части «Пиратов Карибского моря» создателю сериала «Чернобыль» от HBO Крэйгу Мэйзину. При этом все еще неизвестно, исполнит ли Джонни Депп роль капитана Джека Воробья, сообщает журнал The Hollywood Reporter.
Создатель «Чернобыля» напишет сценарий к новой части «Пиратов Карибского моря»
В прошлом году Disney выбрала в качестве сценаристов Ретта Риза и Пола Верника, которые работали над кинокомиксом «Дэдпул» и его продолжения. Однако Риз и Верник покинули проект. Киностудия также позвала Теда Эллиота, который помогал снимать три из пяти частей «Пиратов Карибского моря», а продюсером продолжения франшизы стал Джерри Брукхаймер.
«Чернобыль» – драматический мини-сериал американского телеканала HBO, посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий этой аварии и расследованию ее причин. В главных ролях снялись Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Пол Риттер и другие. Сериал «Чернобыль» признали лучшим в истории — он возглавил пользовательский рейтинг крупнейшей базы данных о кинематографе International Movie Data Base. По состоянию на 30 мая, его оценка составляет 9,6 балла из 10. Послушайте и официальный саундтрек сериала — пластинка насчитывает 13 треков авторства исландского композитора и виолончелистки Хильдур Гуднадоттир.
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