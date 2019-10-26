Создатель «Чернобыля» напишет сценарий к новой части «Пиратов Карибского моря»

«Чернобыль» – драматический мини-сериал американского телеканала HBO, посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий этой аварии и расследованию ее причин. В главных ролях снялись Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Пол Риттер и другие. Сериал «Чернобыль» признали лучшим в истории — он возглавил пользовательский рейтинг крупнейшей базы данных о кинематографе International Movie Data Base. По состоянию на 30 мая, его оценка составляет 9,6 балла из 10. Послушайте и официальный саундтрек сериала — пластинка насчитывает 13 треков авторства исландского композитора и виолончелистки Хильдур Гуднадоттир.



