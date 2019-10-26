На канале «Ещенепознер» вышел документальный фильм Катерины Гордеевой «Норд-Ост. 17 лет»

«Для нас это большая ответственность. Именно в этот день в 2002 году случился штурм «Норд-Оста», в результате которого были уничтожены террористы, захватившие мирных граждан в центре Москвы. В результате этого штурма погибли и заложники. Сегодня мы услышим голоса тех, кто выжил, тех, кто выводил детей из здания на Дубровке, тех, кто участвовал в штурме», – сообщается в описании к фильму.