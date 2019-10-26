В эту субботу, 26 октября, на Youtube-канале «Ещенепознер» вышел документальный фильм «Норд-Ост. 17 лет» журналистки Катерины Гордеевой.
На канале «Ещенепознер» вышел документальный фильм Катерины Гордеевой «Норд-Ост. 17 лет»
«Для нас это большая ответственность. Именно в этот день в 2002 году случился штурм «Норд-Оста», в результате которого были уничтожены террористы, захватившие мирных граждан в центре Москвы. В результате этого штурма погибли и заложники. Сегодня мы услышим голоса тех, кто выжил, тех, кто выводил детей из здания на Дубровке, тех, кто участвовал в штурме», – сообщается в описании к фильму.
В нем Катерина Гордеева пообщалась с выжившими в теракте, сотрудниками спецслужб и с родственниками погибших с целью выяснить, как террористы с таким количеством оружия попали в центр Москвы, из-за чего на самом деле погибли заложники и можно ли их было спасти. «Прошло семнадцать лет, и я решила спросить сама», – признается она в начале видео.
Террористический акт в здании Театрального центра на Дубровке произошел в 2002 году во время показа мюзикла «Норд-Ост». С 23 октября по 26 октября группа вооружённых чеченских боевиков захватила и удерживала 916 заложников, среди которых были работники, зрители и выступавшие актеры. По официальным данным, 130 человек погибли.
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