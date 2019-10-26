Журнал Rolling Stone опубликовал список 30 лучших хоррор-сериалов всех времен. Первое место досталось американскому сериалу «Твин Пикс» от Дэвида Линча и Марка Фроста, повествующему о расследовании агентом ФБР убийства девушки в провинциальном американском городке. Он выходил в 1990-1991 годах, а в 2017 появилось его продолжение.
«Твин Пикс», «Сумеречная зона» и «Ганнибал» стали самыми страшными сериалами всех времен по версии Rolling Stone
В первую тройку попали «Сумеречная зона» Рода Серлинга и «Ганнибал» Брайана Фуллера. На четвертом месте расположился научно-фантастический телесериал «Секретные материалы», выходивший с 1993 года. В список также вошли «Настоящий детектив», «Американская история ужасов», «Черное зеркало», «Очень странные дела» и многие другие. Показываем полный список самых страшных сериалов по версии Rolling Stone:
30. «Ты боишься темноты?», (1990-2000; 2019)
29. «Призраки дома на холме», (2018 – настоящее время)
28. «Дневники вампира», ((2009-2017)
27. «Байки из склепа», (1989-1996)
26. «За гранью возможного», (1963-1965)
25. «Колчак: Ночной охотник», (1974-1975)
24. «Охотники за привидениями», (2004-2016)
23. «Эш против Зловещих мертвецов», (2016-2018)
22. «На зов скорби», (2012-2015)
21. «Мрачные тени», (1966-1971)
20. «Настоящая кровь», (2008-2014)
19. «Мастера ужасов», (2005-2007)
18. «Альфред Хичкок представляет», (1955-1962)
17. «Наваждение», (2005 – настоящее время)
16. «Страшные сказки», (2014-2016)
15. «Ночная галерея», (1969-1973)
14. «Очень странные дела», (2016 – настоящее время)
13. «Королевство», (1994-1997)
12. «Сверхъестественное», (2005-2019)
11. «Террор», (2018 – настоящее время)
10. «Ходячие мертвецы», (2010 – настоящее время)
9. «Американская история ужасов», (2011 – настоящее время)
8. «Черное зеркало», (2011 – настоящее время)
7. «Настоящий детектив», (2014 – настоящее время)
6. «Баффи – истребительница вампиров», (1997-2003)
5. «Нулевой канал», (2016-2018)
4. «Секретные материалы», (1993-2002; 2016-2018)
3. «Ганнибал», (2013-2015)
2. «Сумеречная зона», (1959-1964)
1. «Твин Пикс», (1990-1991; 2017)
Ранее агрегатор обзоров, рецензий и новостей из мира кинематографа Rotten Tomatoes назвал 20 лучших телевизионных сериалов 1990-х. Рейтинг возглавил ситком «Друзья» от Дэвида Крейна и Марты Кауффман, в него также попали «Сайнфелд», «Секретные материалы», «Симпсоны» и другие.
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