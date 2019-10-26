«Твин Пикс», «Сумеречная зона» и «Ганнибал» стали самыми страшными сериалами всех времен по версии Rolling Stone

Журнал Rolling Stone опубликовал список 30 лучших хоррор-сериалов всех времен. Первое место досталось американскому сериалу «Твин Пикс» от Дэвида Линча и Марка Фроста, повествующему о расследовании агентом ФБР убийства девушки в провинциальном американском городке. Он выходил в 1990-1991 годах, а в 2017 появилось его продолжение.