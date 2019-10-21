Действие развернется в 1960-х годах, затронет становление эпохи The Beatles и расскажет о появлении в королевской семье Камиллы Паркер Боулз. Актерский состав в третьем сезоне сериала «Корона» обновился. Роль королевы Елизаветы II исполнит Оливия Колман, ее мужа герцога Эдинбургского Филиппа Тобиас Мензин, а принцессы Маргарет — Хелена Бонэм Картер.

Третий сезон сериала «Корона» выйдет на Netflix 17 ноября 2019 года.

«Корона» — драматический телесериал, созданный Питером Морганом для Netflix. Шоу рассказывает историю британской королевской семьи. Премьера дебютного сезона состоялась 4 ноября 2016 года — тогда главные роли в байопике исполнили Клэр Фой, известный по роли Доктора Кто в одноименном сериале Мэтт Смит и Ванесса Кирби. В январе 2017 «Корона» удостоилась «Золотого глобуса» в категории «Лучший драматический сериал».

Напомним, ранее Netflix показал первый тизер грядущего сериала «Корона». В 2017 году Netflix анонсировал выход нового сериала о династии Романовых «Последние цари». В июле 2019 состоялась премьера — в Сети сразу же заметили исторические неточности и фактические ошибки — например, Мавзолей Ленина на Красной площади в 1905 году и соборная мечеть в Петербурге в 1894-ом. Телеканал HBO также занимается производством сериала «Екатерина Великая», главную роль в котором исполнила оскароносная актриса Хелен Миррен.