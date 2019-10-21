Вышел тизер сериала «Метод-2» с Паулиной Андреевой и Александром Петровым

По сюжету, после смерти Родиона Меглина (Константин Хабенский) прошел год, но Есения Стеклова (Паулина Андреева) не может забыть о том, что произошло. Она пытается начать жить заново, но желание вновь вернуться к работе сильнее. В городе происходит череда таинственных убийств, и теперь Есении предстоит вспомнить все, чему ее учил Меглин, чтобы раскрыть их.

Режиссером продолжения сериала выступил Александр Войтинский — он заменил Юрия Быкова, снявшего первый сезон «Метода» в 2015 году. Дата выхода пока не разглашается.

Напомним, Федор Бондарчук приступил к съемкам своего первого сериала. Проект получил название «Псих». Автором сценария выступила жена режиссера — актриса Паулина Андреева, на главную роль утвердили худрука Театра на Малой Бронной Константина Богомолова. А также посмотрите первый кадр со съемок фильма Алексея Учителя «47» о лидере группы «Кино» Викторе Цое. Главные роли в картине исполнят Евгений Цыганов и Паулина Андреева.